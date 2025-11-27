Daniel Băluță, candidat din partea PSD pentru conducerea Primăriei Capitalei, se pronunță categoric împotriva introducerii unei taxe care ar viza șoferii cu numere auto din alte județe ce tranzitează sau intră în București. În opinia sa, o astfel de măsură nu poate fi impusă peste voința oamenilor și ar genera tensiuni inutile.

Acesta a precizat că orice formă de taxare – fie la intrarea în oraș, fie în zona centrală – trebuie decisă printr-un referendum local. Doar votul majorității ar putea legitima o asemenea schimbare, altfel măsura ar fi sortită eșecului.

„Orice idee de taxare trebuie supusă unei consultări populare, în primul rând, și apoi unei decizii pe care majoritatea bucureștenilor o să o ia, că altfel nu are cum să funcționeze”, a declarat candidatul PSD.

El a subliniat că Bucureștiul și județul Ilfov reprezintă un spațiu unitar, cu un flux zilnic firesc de oameni, servicii și infrastructură. De aceea, separarea artificială a celor două prin taxe suplimentare ar provoca mai multe conflicte decât soluții.

Daniel Băluță consideră că înainte de a discuta despre restricții sau taxe, administrația trebuie să se concentreze pe finalizarea vechii șosele de centură – o verigă esențială pentru fluidizarea traficului. Potrivit acestuia, dezvoltarea Capitalei nu poate fi privită izolat de evoluția localităților din Ilfov.

În context, acesta a oferit și exemple concrete, precum metroul care urmează să ajungă până la Otopeni, extinderea magistralei M2 către Berceni, precum și stația Tudor Arghezi, construită chiar în zona șoselei de centură, unde s-au înregistrat 300.000 de intrări într-un singur an – dovadă a legăturii strânse dintre Capitală și localitățile limitrofe.

Candidatul PSD transmite că soluțiile pentru traficul din Capitală nu trebuie să pornească de la ideea de sancționare a celor care vin din exterior, ci de la dezvoltarea infrastructurii, consultarea publică și cooperarea cu Ilfovul. Numai astfel, consideră el, pot fi luate decizii stabile și acceptate de comunitate.

Sistemul propus vizează exclusiv vehiculele înmatriculate în alte localități. Taxele ar fi diferențiate în funcție de durata de utilizare:

1 zi: 3,5 euro

7 zile: 6 euro

1 lună: 9 euro

1 an: 50 euro

Potrivit inițiatorului, consilierul PSD Dan Cristian Popescu, dacă proiectul trece de votul Consiliului General și devine regulament aplicabil, șoferii ar urma să plătească aceste taxe începând cu mijlocul anului 2026.

Inițiatorii susțin că măsura ar ajuta la diminuarea traficului și la reducerea poluării, două probleme devenite cronice în Capitală.