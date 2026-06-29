Adio, coșmar în trafic? Când vor fi realizate drumurile rapide care vor conecta direct sudul Bucureștiului de Autostrada A0

Bucureștiul se pregătește pentru una dintre cele mai mari transformări de infrastructură din ultimele decenii. S-a făcut pasul decisiv pentru proiectarea a două noi artere rapide, vitale pentru Capitală: Drumurile Radiale 9 și 10.

Scopul drumurilor radiale 9 și 10? Să acționeze ca o supapă uriașă care va absorbi mașinile din centrul orașului și le va ghida direct către noua autostradă de centură A0, ocolind complet zonele aglomerate.

Noile artere nu sunt doar niște străzi asfaltate printre blocuri, ci veritabile coridoare de conectivitate metropolitană. Iată exact pe unde vor trece:

Acest drum va deveni coloana vertebrală rutieră a extremității sudice.

Traseu: Va pleca din localitatea Vidra, va traversa Autostrada A0 și se va conecta cu actuala Centură (DNCB), având ca punct terminus zona Bulevardul Metalurgiei / Gara Progresul.

Noduri strategice: Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aflat acum în proiectare va asigura descărcări și racorduri inteligente către Șoseaua Berceni și Bulevardul Metalurgiei.

O arteră gândită să deblocheze una dintre cele mai ignorate porțiuni de periferie din punct de vedere al infrastructurii rapide.

Traseu: Va uni Autostrada A0 cu orașul Măgurele, va trece pe lângă Parcul Industrial Măgurele, va traversa DNCB și se va opri în Prelungirea Ferentari.

Noduri strategice: Șoferii vor avea conexiuni directe și rapide cu Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București-Măgurele.

Deși contractele pentru realizarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) au fost semnate oficial, șoferii mai au de înfruntat traficul actual încă o perioadă. Infrastructura mare cere timp, iar calendarul arată astfel:

Începutul anului 2027: Termenul limită pentru finalizarea documentației și a PUZ-urilor pentru ambele drumuri radiale.

Anul 2028: Estimarea oficială pentru intrarea utilajelor pe teren și începerea efectivă a lucrărilor de construcție.

Odată finalizate, aceste proiecte promit să schimbe definitiv modul în care se circulă în Ilfov și București. Până în 2028, însă, rămâne să urmărim cum se mișcă birocrația pentru a transforma aceste linii de pe hartă în realitate asfaltată.