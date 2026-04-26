În ciuda faptului că stadiul fizic pe Lotul 4 Nord al Autostrăzii Bucureștiului (A0), sectorul care face legătura între Pantelimon și Glina, este de 95%, întrebarea de pe buzele tuturor șoferilor este una singură: Cât mai durează până dăm drumul la trafic?

Răspunsul depinde de finalizarea lucrărilor la un viaduct de 1,3 kilometri și de un nod birocratic-tehnic pe lotul adiacent.

Constructorul român Spedition UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, își concentrează în prezent toate resursele pe structura majoră a acestui lot: viaductul de 1,3 kilometri care traversează lacul Cernica. În acest moment, echipa de 220 de muncitori lucrează intens la suprastructură, după ce în februarie a fost turnat primul strat de beton.

Pe lângă viaduct, șantierul celor 4,47 km fierbe, conform constructorului acum:

Se montează parapetele de siguranță.

Se finalizează trotuarele și terasamentele.

Se lucrează la rampele pasajului peste DJ301 și la structura de 504 metri peste calea ferată București Sud – Oltenița.

Termenul estimat: Finalizarea fizică a lucrărilor este prevăzută pentru această vară. Totuși, există o capcană tehnică: deși drumul va fi gata, el riscă să rămână un „muzeu” temporar. Fără finalizarea lotului 3 (Afumați-Pantelimon), lotul lui Umbrărescu nu are descărcare, deci circulația nu va putea fi deschisă imediat după recepție.

Întârzierea deschiderii Inelului Nord nu este doar o problemă de confort, ci una de economie pură. Finalizarea A0 Nord va permite traficului greu și celui de tranzit să ocolească complet Capitala, legând direct autostrada A2 (Constanța) de restul coridoarelor europene.

Traversarea actuală a Centurii București (DNCB) sau a orașului implică un regim de condus „stop-and-go”, cel mai mare inamic al eficienței energetice.

Camioane: Un autotren consumă cu până la 30-40% mai mult combustibil în ambuteiaje comparativ cu un regim constant de 80-90 km/h pe autostradă.

Autoturisme: Pentru un drum Constanța-Pitești, evitarea blocajelor de la intrarea în București poate salva între 3 și 5 litri de carburant per vehicul.

Reducerea timpului de tranzit cu aproximativ 45-60 de minute (estimarea pentru segmentul de Nord completat) se traduce în costuri de mentenanță mai mici pentru flote și o reducere masivă a emisiilor de CO2 în zonele locuite ale Capitalei și ale comunelor limitrofe, precum Pantelimon și Glina.

Deși lungimea lotului 4 pare mică (4,47 km), complexitatea lui este ridicată. Valoarea contractului de 312,63 milioane lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport 2021-2027, reflectă dificultatea traversării zonelor inundabile și a infrastructurii feroviare.

Dacă ritmul actual se menține, viaductul Cernica va fi gata în câteva luni. Totuși, „eliberarea” traficului spre A2 depinde de sincronizarea cu lotul vecin. Până atunci, cei 220 de muncitori și 70 de utilaje de pe șantierul UMB demonstrează că, acolo unde există mobilizare, autostrada poate prinde contur chiar și peste ape.

Pentru a înțelege când vom putea circula efectiv pe viaductul de la Cernica, trebuie să privim spre Lotul 3 Nord (Afumați-Pantelimon), așa cum am menționat, care este piesa de puzzle lipsă. Deși Lotul 4 (UMB) este la 95%, el depinde de acest Lot 3 pentru a avea unde „descărca” traficul.

Spre deosebire de lotul vecin lucrat de Umbrărescu, Lotul 3 este gestionat de chinezii de la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). Acest lot are o lungime de 8,6 km, stadiul fizic fiind estimat în aprilie 2026 la 25-30%. Deși au existat întârzieri majore la început din cauza avizelor și a proiectării, constructorul a accelerat lucrările la structurile principale și la terasamente în ultimele luni. Contractul prevede un termen de finalizare spre sfârșitul anului 2026. Totuși, autoritățile de la drumuri (CNAIR) pun presiune pentru o deschidere A0 parțială în toamna aceasta.

Pentru economia românească, fiecare zi de întârziere înseamnă mii de tone de combustibil ars inutil în coloane. Inelul Nord al A0 nu este doar un drum, ci o gură de oxigen pentru transportatori și un pas decisiv către scăderea costurilor logistice în România anului 2026.