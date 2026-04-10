Autostrada de Centură a Capitalei (A0), proiectul vital pentru decongestionarea traficului din jurul Bucureștiului, traversează un moment de răscruce în cursul acestui an. Deși există premise tehnice ca întregul inel rutier să fie deschis circulației până în decembrie 2026, realitatea din teren și dificultățile economice ale unor antreprenori internaționali ar putea împinge termenele finale până în anul 2027.

Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, a oferit o radiografie complexă a loturilor restante din sectorul de Nord, subliniind că succesul proiectului depinde acum mai mult de stabilitatea financiară a constructorilor și de birocrație decât de complexitatea lucrărilor de inginerie.

În prezent, aproximativ 72% din cei 100,7 kilometri ai autostrăzii sunt deja în exploatare, sectorul sudic fiind finalizat integral. Totuși, „nodul gordian” rămâne în partea de nord, unde trei loturi însumând aproximativ 30 de kilometri se află în diverse stadii de execuție, fiecare având propriile provocări logistice și contractuale.

Prima veste bună pentru șoferi ar putea veni la începutul verii, vizați fiind aproximativ 10 kilometri din Lotul 1 Nord al A0. Deși termenul contractual pentru finalizarea întregului segment de 17,5 km este noiembrie 2026, constructorii au avansat ideea unei deschideri parțiale între DN1A și DN1.

Președintele Asociației Pro Infrastructură a explicat pentru Adevărul că această inaugurare anticipată ar putea avea loc la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie, subliniind însă că procesul este îngreunat de probleme tehnice și birocratice în nodul rutier cu DN1A.

Potrivit expertului, soluționarea acestor piedici depinde de semnarea rapidă a documentației de către autoritățile centrale și locale. Ciurea a precizat că această deschidere nu este o obligație contractuală a constructorului, ci o promisiune publică ce necesită eforturi suplimentare.

Totodată, acesta a avertizat că descărcarea traficului în DN1A ar putea implica soluții de compromis, precum utilizarea unor străzi locale fără capacitate portantă mare, ceea ce ar putea crea disconfort locuitorilor din zonă și ar putea restricționa accesul vehiculelor de mare tonaj. În ciuda acestor „asteriscuri”, asociația consideră că efortul este justificat pentru beneficiile aduse tranzitului din zona Buftea și Corbeanca.

Dacă prima porțiune a Lotului 1 depinde de voință administrativă, continuarea lucrărilor către DJ601A este sub semnul întrebării din cauza instabilității financiare a partenerului italian al asocierii, Impresa Pizzarotti.

Ionuț Ciurea a evidențiat faptul că firma-mamă din Italia se confruntă cu dificultăți majore, fiind într-o formă de concordat preventiv, situație care se traduce printr-un ritm de lucru extrem de scăzut pe șantierul din România, în special în zona terasamentelor.

Reprezentantul Pro Infrastructură a menționat că există tensiuni vizibile în cadrul asocierii, în condițiile în care partenerul român, Retter, care se ocupă de structuri și avansează corespunzător, încearcă să preia controlul total asupra execuției.

Ciurea a estimat că există un risc de aproximativ 20% ca acest conflict intern sau incapacitatea financiară a italienilor să blocheze complet lucrările, transformând finalizarea din 2026 într-o perspectivă îndepărtată pentru 2027.

Totuși, scenariul optimist rămâne cel dominant, cu o probabilitate de 80%, condiționat de rezolvarea rapidă a divergențelor dintre cei doi constructori pentru a respecta promisiunea de finalizare pe A0 până la sfârșitul acestui an.

O altă zonă de interes major este reprezentată de Loturile 3 și 4 Nord din Autostrada A0, care totalizează aproximativ 13 kilometri între Afumați și intersecția cu Autostrada Soarelui (A2). Deși sunt construite de entități diferite — compania chineză de stat CCECC, respectiv grupul român UMB — cele două segmente vor fi deschise simultan, cel mai probabil în perioada iulie-august a acestui an.

Ionuț Ciurea a arătat că, din cauza lipsei unui nod rutier la limita dintre cele două loturi, în zona DN3, inaugurarea separată este imposibilă din punct de vedere tehnic. Acesta a menționat că ambele loturi au depășit deja termenele contractuale inițiale, care expiraseră la finele anului trecut și începutul acestui an.

În prezent, punctele critice rămân pasajele peste DN3 și peste calea ferată, unde ritmul de lucru este monitorizat atent. Expertul a punctat că, deși penalitățile pentru constructorul chinez nu s-au dovedit a fi un instrument de presiune eficient în trecut, rezilierea contractului în acest stadiu ar fi o eroare strategică majoră, prioritatea fiind continuarea lucrărilor până la recepția finală.