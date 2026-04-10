Începând cu 11 aprilie 2026, vehiculele de transport marfă care tranzitează Ungaria fără a avea o destinație în această țară vor putea circula doar pe rețeaua rutieră de tranzit stabilită de autorități.

Măsura a fost introdusă prin Decretul guvernamental 76/2026, care completează Codul rutier maghiar KRESZ. Noua prevedere stabilește că un camion aflat în tranzit nu își poate alege liber traseul, ci trebuie să rămână pe rutele desemnate.

Regula nu face diferența între vehiculele înmatriculate în Ungaria și cele din alte state. Criteriul decisiv este dacă transportul are sau nu o destinație în Ungaria, potrivit trans.info.

Noua sancțiune pentru părăsirea neautorizată a traseului de tranzit este de 400.000 de forinți, o sumă de patru ori mai mare decât cea aplicată anterior pentru încălcări similare.

În paralel, sancțiunea pentru alte abateri prevăzute la articolul 48 rămâne la 100.000 HUF. Astfel, noua regulă introduce o categorie separată de contravenție, sancționată mult mai dur. Această diferență arată clar că autoritățile tratează cu prioritate respectarea traseelor de tranzit.

Un camion, chiar dacă este înmatriculat în alt stat, poate părăsi ruta de tranzit dacă poate demonstra că are o destinație în Ungaria, cum ar fi un punct de încărcare sau descărcare.

În același timp, un vehicul înmatriculat în Ungaria poate fi sancționat dacă doar tranzitează țara și nu are o destinație internă. Prin urmare, elementul esențial nu este originea vehiculului, ci natura transportului.

Noua regulă pune o presiune suplimentară pe transportatori în ceea ce privește organizarea curselor. Un traseu stabilit greșit, o indicație incorectă din partea dispecerilor sau chiar un sistem de navigație configurat eronat pot duce la o amendă de 400.000 HUF.

Pentru transporturile internaționale, unde vehiculul doar tranzitează Ungaria, acest risc devine și mai important.

Potrivit prevederilor din decret, sancțiunea poate fi aplicată șoferului. În situațiile în care acesta nu poate fi identificat sau nu este prezent, responsabilitatea poate reveni operatorului de transport.

Astfel, consecințele nu se limitează doar la nivel individual, ci pot afecta direct compania.

Decretul intră în vigoare la 16 zile de la publicare, respectiv pe 11 aprilie 2026. Până atunci, operatorii de transport sunt nevoiți să verifice toate cursele care implică tranzit prin Ungaria și să se asigure că traseele sunt aliniate cu rețeaua rutieră desemnată.

Inițial, în faza de proiect din martie, nu era clar dacă amenda de 400.000 HUF va fi menținută. Forma finală a decretului confirmă însă introducerea acestei sancțiuni.