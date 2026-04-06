Sfârșitul mașinilor cu motoare diesel pare tot mai aproape. Cândva rege al eficienței și al drumurilor lungi, motorul diesel își pierde rapid dominația pe piața europeană. Dacă acum un deceniu aproape jumătate dintre autoturismele care circulau în Germania erau diesel, astăzi această tehnologie a devenit o minoritate vizibilă.

Datele Autorității Federale de Transport Auto arată clar această schimbare: doar 17% dintre mașinile nou înmatriculate funcționează pe motorină, iar în segmentul mașinilor mici dieselul a dispărut complet de pe piață.

Punctul de cotitură a fost scandalul emisiilor din 2015, care a zdruncinat profund încrederea consumatorilor. De atunci, normele europene de poluare au devenit tot mai stricte, iar producătorii auto au început să reducă fără ezitare oferta de modele diesel.

Numărul modelelor diesel disponibile s-a diminuat cu peste 50% în ultimii zece ani. Cea mai mare lovitură a venit în segmentul mașinilor mici și de oraș: dacă acum un deceniu existau 47 de modele diesel în această clasă, astăzi nu mai există niciunul.

În clasa medie, oferta s-a înjumătățit, iar la modelele compacte au rămas aproximativ 50 de variante, comparativ cu aproape 90 în trecut. Retragerea dieselului este vizibilă și în portofoliile unor mărci consacrate.

BMW Seria 3, un simbol al echilibrului dintre performanță și eficiență, oferea acum zece ani nu mai puțin de 14 versiuni diesel, iar astăzi doar patru mai sunt disponibile. În categoria break-urilor de clasă medie, oferta s-a redus drastic de la 16 modele la doar cinci.

Există însă și excepții. Microbuzele și furgonetele continuă să mizeze pe motorină, iar aici dieselul înregistrează chiar o ușoară creștere. Avantajele pragmatice, precum cuplul ridicat și autonomia mare, rămân greu de ignorat în transportul de marfă sau de persoane. Dieselul, deși pe cale de dispariție în segmentul autoturismelor, încă își găsește locul în anumite nișe profesionale.

ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobilclub, cel mai mare club automobilistic din Germania și Europa) explică declinul motoarelor diesel nu doar prin presiunea legislativă, ci și prin schimbarea profundă a comportamentului consumatorilor.

Pentru a respecta standardele actuale de emisii, un motor diesel modern necesită o adevărată „armată” de tehnologii: filtru de particule, recircularea gazelor de eșapament și sistemul SCR pentru reducerea oxizilor de azot.

Toate acestea duc la creșterea semnificativă a costurilor de producție, iar în segmentul mașinilor mici, unde fiecare euro contează, aceste cheltuieli nu mai pot fi justificate. Clienții refuză să plătească suplimentar pentru o tehnologie percepută ca problematică și vulnerabilă la viitoarele restricții.

Pe lângă prețul mai ridicat, există și teama de interdicții de circulație în marile orașe europene, precum și costurile crescute de întreținere.

Platforma AutoScout24 subliniază că, pentru tot mai mulți șoferi, dieselul nu mai reprezintă o alegere rațională, ci o opțiune asociată cu incertitudini, limitări și cheltuieli suplimentare. Această combinație de factori explică de ce motorul diesel a pierdut treptat atractivitatea pe piața autoturismelor de uz cotidian.