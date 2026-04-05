Zilele de Paște sunt considerate sărbători legale în Germania și beneficiază de o protecție specială prin lege. Legislația referitoare la protecția împotriva zgomotului, în special prevederile din Legea Federală privind controlul emisiilor și reglementările asociate, impune restricții clare privind utilizarea echipamentelor zgomotoase în zonele rezidențiale, cu scopul de a asigura liniștea și confortul locuitorilor în zilele destinate odihnei.

Printre echipamentele interzise se numără mașinile de tuns iarba, suflantele de frunze, mașinile de tuns gard viu, drujbele sau alte unelte motorizate, a căror utilizare poate produce zgomot considerat incompatibil cu caracterul liniștit al sărbătorilor. Chiar și folosirea pe termen scurt a acestor unelte poate fi sancționată dacă deranjează vecinii sau încalcă normele locale.

Deși există un cadru legal general, regulile pot varia în funcție de land, oraș sau chiar de regulamentul intern al unei locuințe. Autoritățile locale pot stabili intervale stricte în care este permisă utilizarea echipamentelor zgomotoase, de obicei în zilele lucrătoare între orele 7:00 și 20:00, uneori cu pauze la prânz.

În zilele de sărbătoare, aceste activități sunt, în general, complet interzise, iar regulamentele de locuire pot adăuga restricții suplimentare. Din acest motiv, este recomandat ca fiecare persoană să verifice regulile aplicabile în zona în care locuiește, pentru că necunoașterea normelor nu protejează de sancțiuni, iar vecinii pot sesiza rapid orice abatere.

Persoanele care ignoră aceste reguli riscă sancțiuni serioase. În funcție de gravitatea situației, amenzile pot ajunge până la 50.000 de euro, mai ales în cazurile repetate sau atunci când zgomotul este persistent și afectează un număr mare de persoane. Chiar dacă astfel de sume sunt rare, sancțiunile de câteva mii de euro sunt frecvente.

Valoarea amenzii depinde de mai mulți factori: durata și intensitatea zgomotului, zona în care are loc și eventualele abateri anterioare. De exemplu, utilizarea repetată a unei suflante de frunze într-o zonă dens populată va fi sancționată mai sever decât o intervenție scurtă și izolată.

Zgomotul nu este considerat doar o neplăcere, ci și un factor care poate afecta sănătatea. Agenția Federală Germană pentru Mediu avertizează că expunerea constantă la zgomot poate provoca stres, tulburări de somn și chiar probleme cardiovasculare.

Din acest motiv, autoritățile tratează cu seriozitate orice abatere în zilele destinate odihnei. În practică, instanțele folosesc valori orientative pentru a evalua nivelul de zgomot acceptabil, cum ar fi aproximativ 40 de decibeli ziua și 30 de decibeli noaptea. Multe echipamente de grădinărit depășesc cu mult aceste limite, ceea ce explică restricțiile stricte aplicate în zilele de sărbătoare.

Nu toate activitățile sunt interzise în zilele de sărbătoare. Grădinăritul care nu generează zgomot este, în general, permis și chiar recomandat pentru cei care doresc să profite de timpul liber.

Activități precum plivitul manual, plantarea florilor, udarea sau îngrijirea straturilor nu creează probleme, atât timp cât nu deranjează vecinii.

Chiar și în aceste cazuri, este importantă atenția la nivelul general de zgomot. Muzica prea tare sau alte activități care pot produce sunete deranjante pot fi considerate tulburări ale liniștii publice și pot atrage sancțiuni. Potrivit informațiilor publicate de t-online și fachanwalt.de, respectarea acestor reguli simple poate face diferența dintre o zi liniștită și o amendă costisitoare.