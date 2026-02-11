Producătorul german de automobile de lux BMW a anunțat că recheamă la service sute de mii de vehicule vândute la nivel mondial, după ce a identificat o componentă defectă care ar putea provoca, în anumite situații, un incendiu. Măsura vizează inclusiv piața din Germania, unde sunt afectate 28.582 de automobile.

Compania nu a comunicat un număr total exact al mașinilor vizate la nivel global, însă publicația de specialitate kfz-Betrieb a relatat, citând informații preluate de agenția dpa, că aproximativ 575.000 de vehicule ar putea intra sub incidența acestei campanii de rechemare.

Printre modelele afectate se regăsesc BMW Seria 2 Coupe, mai multe variante din Seriile 3, 4 și 5, Seria 6 Gran Turismo, limuzina Seria 7, precum și modelele X4, X5, X6 și Z4. Problema tehnică identificată are legătură cu un solenoid defect, o componentă care controlează fluxul de electricitate într-un circuit.

Potrivit producătorului, în urma inspecțiilor s-a constatat că, după un număr mare de porniri ale motorului, poate apărea o uzură excesivă a comutatorului. Această situație ar putea îngreuna pornirea mașinii sau, în unele cazuri, ar putea face imposibilă inițierea acesteia.

În cel mai nefavorabil scenariu, este posibilă apariția unui scurtcircuit care să ducă la supraîncălzirea localizată a demarorului și, implicit, la aprinderea vehiculului în timpul funcționării.

BMW recomandă proprietarilor să nu lase motorul pornit nesupravegheat până la efectuarea verificărilor necesare.

Sunt vizate în special vehiculele echipate cu un releu de demaror fabricat în perioada iulie 2020 – iulie 2022, precum și cele la care a fost montat ulterior un demaror defect în cadrul unor reparații.

Nu este pentru prima dată când constructorul german se confruntă cu o astfel de situație. În septembrie anul trecut, BMW a rechemat alte sute de mii de vehicule din cauza unui risc potențial de incendiu asociat tot unui demaror defect, la care s-a constatat infiltrarea apei și apariția coroziunii.

Și în România, BMW a retras în service aproape 9.000 de maşini la acel moment, după ce constructorul a identificat un defect la releul de demaraj, care poate coroda şi provoca supraîncălzire şi scurtcircuit, crescând astfel riscul de incendiu.

Rechemarea a vizat mai multe modele produse între 2019 şi 2022, printre care BMW 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i şi 230i, unele dintre cele mai vândute de pe piaţă.

Reparațiile s-au făcut gratuit în reţeaua dealerilor autorizaţi şi au durat circa 2 ore pentru fiecare autoturism.