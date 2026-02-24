Volvo Cars a anunțat rechemarea a 40.323 de SUV-uri EX30 Single-Motor Extended Range și Twin-Motor Performance, echipate cu celule produse de o societate mixtă susținută de grupul chinez Geely, acționarul majoritar al Volvo. Compania va înlocui gratuit modulele afectate și a început notificarea proprietarilor.

Problema survine într-un moment sensibil, pe fondul unui program de reducere a costurilor de 1,9 miliarde de dolari și a unei integrări operaționale mai strânse cu Geely. În paralel, Volvo recomandă limitarea încărcării bateriilor la 70% și parcarea departe de clădiri în țări precum SUA, Australia și Brazilia, pentru a preveni riscul de incendiu. Analiștii atrag atenția că miza asupra reputației și performanței financiare a producătorului suedez este foarte mare.

”EX30 este esenţial pentru Volvo; trebuie să gestioneze ireproşabil situaţia”, a declarat Sam Fiorani, vicepreşedinte al AutoForecast Solutions.

Veteranul industriei auto, Andy Palmer, a avertizat că orice problemă de siguranță ar afecta profund identitatea de brand a Volvo, subliniind că firma nu își poate permite astfel de incidente. Înlocuirea modulelor afectate ar putea ajunge la aproximativ 195 milioane de dolari, fără a include logistică și manoperă, potrivit unei estimări Reuters bazate pe tarifele producătorilor chinezi de baterii, deși Volvo a calificat cifra drept „speculativă” și negociază cu furnizorul.

Între timp, nemulțumirile proprietarilor cresc: un client britanic a afirmat că a ales EX30 pentru reputația Volvo în materie de siguranță și consideră că firma trebuie să își asume responsabilitatea, iar un altul din Noua Zeelandă spune că limitarea încărcării la 70% îi reduce autonomia și crește costurile, declarând că ar fi dispus să renunțe la vehicul.

Producătorii auto sunt tot mai aproape de dezvoltarea vehiculelor complet autonome, capabile să permită șoferilor să își ia ochii de la drum pentru a trimite mesaje sau a lucra pe laptop, până când sistemul le solicită să preia din nou controlul, potrivit Reuters.

Doug Field, responsabil pentru vehicule electrice și tehnologii digitale la Ford Motor, a anunțat că producătorul pregătește lansarea unui sistem „eyes-off” pe modele electrice accesibile începând din 2028. Alte firme implicate în dezvoltarea tehnologiilor similare includ General Motors și Honda Motor.

În același timp, în industrie există dezbateri privind fezabilitatea acestor sisteme, unii experți avertizând că alternanța între controlul uman și cel automatizat poate fi dificilă, riscantă și ridică probleme juridice complexe. Cererea consumatorilor rămâne incertă, mai ales că costurile de dezvoltare pot atinge 1,5 miliarde de dolari per sistem, potrivit unui studiu McKinsey.