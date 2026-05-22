Mercedes-Benz recurge la o strategie din ce în ce mai des întâlnită pe piața automobilelor de lux: evoluția agresivă fără a o lua de la capăt.

Producătorul auto a prezentat recent o nouă serie de actualizări pentru SUV-urile sale de dimensiuni medii GLE și pentru modelul său de vârf GLS, în cadrul vastului său complex industrial de lângă Tuscaloosa, Alabama, subliniind o strategie din ce în ce mai răspândită în rândul producătorilor auto, scrie Detroit News.

Pentru anul model 2027, gama GLE va continua să acopere un spectru deosebit de larg, de la modelul de bază GLE 350, propulsat de un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri și 255 de cai putere, până la modelul de vârf AMG GLE 63 S+ mild hybrid, cu un motor V8 de 4,0 litri cu două turbine care produce 603 cai putere.

Pentru ambele linii, Mercedes reînnoiește suita tehnologică și îmbunătățește subtil designul exterior. Ambele sunt pe piață din 2020 și au primit prima lor actualizare în 2023. Tradițional, 2027 ar fi trebuit să marcheze debutul unei generații complet noi. Însă costurile de dezvoltare în creștere și tranziția inegală către vehiculele electrice fac ca Mercedes-Benz să acționeze cu mai multă prudență. Așadar, acestea trec printr-un al doilea facelift major, conceput pentru a menține competitivitatea modelelor profitabile fără cheltuielile unei reproiectări de la zero.

Flexibilitatea a devenit noua strategie de supraviețuire a companiei. Motivul este volatilitatea, nu doar a încrederii consumatorilor, ci și a economiei globale.

„Nu poți construi astăzi o strategie care să prevadă perfect unde va fi piața mâine”, a spus Mathias Geisen, membru al consiliului de administrație al companiei pentru vânzări și experiența clienților.

Prețurile petrolului au crescut brusc în ultimele săptămâni, remodelând economia vehiculelor electrice față de cele cu combustie aproape peste noapte. Perturbările geopolitice, costurile energiei, stimulentele guvernamentale și infrastructura de încărcare pot modifica alegerile consumatorilor mai repede decât pot face față ciclurile tradiționale de planificare auto.

„Din păcate, trăim într-o lume mai puțin globalizată decât acum câțiva ani, așa că trebuie să fii foarte specific în ceea ce oferi pentru diferite piețe. În trecut, să zicem acum cinci sau zece ani, am fi dezvoltat o singură tehnologie pentru întreaga lume. Acum este imposibil”, a spus Geisen.

Această incertitudine obligă producătorii auto să găsească un echilibru delicat între utilizarea mai multor tipuri de sisteme de propulsie pe aceeași linie de producție. Deși acest lucru sporește complexitatea și costurile, Mercedes-Benz este dispusă să accepte această ineficiență în schimbul agilității.

„Acum doi sau trei ani, am decis că nu ne putem baza pe speranța că anumite reglementări vor intra în vigoare. Trebuie să ne asigurăm că strategia noastră este suficient de flexibilă pentru a se adapta la orice ar fi necesar, iar acest lucru creează mai multă complexitate din partea noastră. Clienții noștri ne spun ce vor, iar noi trebuie să ne asigurăm că le putem oferi acest lucru. Dacă nu le oferim noi, o va face un concurent”, a spus Geisen.

Luați în considerare sedanul Mercedes-Benz CLA. Sub exteriorul elegant se află o arhitectură flexibilă capabilă să susțină atât un motor cu combustie internă, cât și un sistem de propulsie complet electric, o strategie care reflectă abordarea din ce în ce mai pragmatică a producătorului auto față de electrificare.

În Europa, unde comenzile pentru noul CLA sunt puternice, directorii spun că majoritatea cumpărătorilor se îndreaptă spre versiunea electrică, inclusiv mulți dintre cei care inițial nu intenționau deloc să achiziționeze un vehicul electric.

Lecția, crede Mercedes, este că consumatorii pot fi convinși mai puțin de ideologie decât de dorință.

„Dacă construiești un vehicul suficient de convingător, clienții nu mai întreabă dacă este electric și încep să decidă dacă îl vor în garajul lor”, a spus Geisen.

Această distincție este esențială pentru brandurile de lux care navighează într-o tranziție globală inegală de la motoarele pe benzină. În loc să forțeze clienții să treacă la electrificare prin reduceri sau presiunea stocurilor, tactici care pot eroda valorile de revânzare și dilua prestigiul unui brand premium, Mercedes încearcă să creeze ceea ce directorii executivi descriu intern ca un efect de atracție — adică vehicule suficient de atractive în ceea ce privește designul, tehnologia și prețul, încât consumatorii să facă de bunăvoie saltul.

Alternativa, recunoaște Geisen, este costisitoare. Introducerea pe piață a unui număr excesiv de vehicule poate afecta marjele de profit, slăbi valorile reziduale și, în cele din urmă, submina capitalul de marcă, un rezultat deosebit de periculos în segmentul de lux, unde percepția este adesea la fel de valoroasă ca produsul în sine.

Conform Agenției Internaționale pentru Energie, se preconizează că vânzările globale de mașini electrice vor crește în 2026, în urma unei creșteri puternice în 2025. Se estimează că vânzările vor ajunge la 23 de milioane, reprezentând aproape 30% din totalul mașinilor vândute la nivel mondial.

Cifrele au fost publicate în cea mai recentă ediție a raportului anual Global EV Outlook al IEA (International Energy Agency).

Raportul „Global EV Outlook” analizează principalele tendințe ale pieței legate de mașinile electrice și de infrastructura de încărcare, precum și evoluția politicilor și a reglementărilor.

În 2025, vânzările globale de mașini electrice au crescut cu 20%, depășind 20 de milioane de unități. Acestea reprezintă un sfert din totalul vânzărilor de mașini noi la nivel mondial.

Producătorii auto chinezi au reprezentat 60% din vânzările de mașini electrice, iar producătorii europeni și nord-americani au reprezentat câte 15% fiecare.

„Vânzările de mașini electrice au stabilit noi recorduri în aproape 100 de țări anul trecut. Popularitatea crescândă a vehiculelor electrice a marcat o schimbare majoră pentru piețele auto și pentru sistemul energetic în ansamblu – și oferă o oarecare ușurare în prezent, pe fondul celui mai mare șoc al aprovizionării cu petrol din istorie. Privind în perspectivă, scăderea prețurilor bateriilor pe care am observat-o și potențialele răspunsuri politice la actuala criză energetică globală vor oferi un impuls suplimentar piețelor de vehicule electrice”, a declarat Fatih Birol, director executiv al IEA.

Europa a înregistrat cea mai puternică creștere dintre principalele piețe de vehicule electrice în 2025, vânzările de autoturisme crescând cu peste 30 %.

Această evoluție a survenit în urma modificării reglementărilor Uniunii Europene privind emisiile de CO₂ pentru autoturisme.

IEA a constatat că prețurile ridicate actuale ale petrolului, parțial datorate crizei energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu, au atras mai mult atenția consumatorilor asupra vehiculelor electrice.

Mașinile electrice au, de obicei, costuri de exploatare mai mici decât vehiculele cu motor cu ardere internă, ceea ce aduce beneficii economice consumatorilor.

Raportul relevă că, în primul trimestru al anului 2026, vânzările de mașini electrice au atins niveluri record pe mai multe piețe din întreaga lume.

În Europa, vânzările au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut; regiunea Asia-Pacific, cu excepția Chinei, a înregistrat o creștere de 80%; iar piața din America Latină a crescut cu 75% în primul trimestru.

În martie 2026, 30 de țări au înregistrat vânzări lunare record, iar alte 60 de țări au înregistrat o creștere a vânzărilor față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dominația Chinei pe piața mondială a vehiculelor electrice s-a datorat în parte inovațiilor sale în domeniul tehnologiei bateriilor și al producției, a afirmat Araceli Fernandez Pales, analist tehnologic al IEA.

„Astăzi, prețul bateriilor în China este mai mic decât în orice altă parte a lumii, dar nu a fost întotdeauna așa”, a spus el.

Acum opt ani, prețurile bateriilor din China și SUA erau aproximativ egale, companiile americane, inclusiv Tesla și Panasonic, împingând limitele densităților energetice și economiilor de scară.

Guvernul chinez a investit masiv în industria bateriilor.

„De atunci, am început să observăm că traiectoriile au început să se divergă, pe măsură ce producția de baterii pentru vehicule electrice din China a crescut pe fondul cererii interne în creștere. Până în 2025, China a produs cumulativ de opt ori mai multe baterii decât SUA, iar rezultatul este că prețul mediu al bateriilor în China este cu aproximativ 30% mai mic decât în SUA”, a spus doamna Fernandez Pales.

China deține 80% din producția de celule de baterie și cote și mai mari din producția de materiale active pentru bateriile vehiculelor electrice.

Economiile de scară și proiectarea bateriilor la costuri reduse au dus la vehicule electrice mai ieftine, cu o autonomie mai mare și timpi de încărcare mai scurți.

În 2020, puterea maximă de încărcare a oricărui model de vehicul electric era de 250 kW. Acum este de 1.000 kW, ceea ce permite vehiculelor să adauge până la 400 km de autonomie în cinci minute.

Tehnologia bateriilor a devenit un domeniu important de inovare. Brevetele legate de bateriile litiu-ion reprezintă aproape jumătate din totalul brevetelor legate de energie, iar China domină lista, a adăugat Araceli Fernandez Pales.

„Nicio altă tehnologie energetică nu a deținut vreodată o pondere atât de mare în brevetele energetice globale”, afirmă ea.