PPC Renewables România continuă extinderea capacităților sale printr-o investiție strategică în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, unde va implementa un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate totală de 60,12 MWh. Proiectul este estimat la 68,2 milioane de lei și marchează un pas important în direcția consolidării infrastructurii de stocare la nivel național.

Din valoarea totală a investiției, aproximativ 9,87 milioane de lei vor proveni din finanțare europeană, prin Fondul de Modernizare, diferența fiind acoperită din surse proprii ale companiei.

Concret, valoarea totală a proiectului este de 68.225.209,57 lei, din care suma maximă nerambursabilă este de 9.872.978,54 lei, reprezentând 28,24% din cheltuielile eligibile. Restul de 58.352.231,03 lei va fi asigurat de PPC Renewables România.

Prin această investiție, PPC Renewables își consolidează strategia de dezvoltare a portofoliului de energie regenerabilă, integrând soluții moderne de stocare care permit reducerea dezechilibrelor din rețea și creșterea predictibilității livrărilor de energie electrică.

Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al PPC Renewables România, care urmărește să contribuie la diminuarea deficitului de capacități de producție din România și la întărirea stabilității sistemului energetic, prin integrarea tehnologiilor de stocare ce asigură un profil de producție mai constant.

Parcurile eoliene Sălbatica 1 și Sălbatica 2 sunt amplasate în Regiunea Sud-Est, în UAT Valea Nucarilor, județul Tulcea, și includ în total 70 de turbine moderne, fiecare cu o capacitate de 2 MW. Cele două parcuri sunt echilibrat distribuite, fiecare având câte 35 de turbine.

Odată cu punerea în funcțiune a sistemului BESS, capacitatea de stocare a energiei electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Național va crește, iar flexibilitatea producției din surse regenerabile va fi îmbunătățită semnificativ. Sistemul de baterii va permite acumularea energiei produse în perioadele de vârf și utilizarea acesteia în momentele cu cerere crescută sau producție redusă, reducând astfel presiunea asupra rețelei.

Pe lângă componenta principală de stocare, proiectul presupune realizarea unor lucrări complexe de infrastructură. Vor fi construite drumuri de exploatare și căi de acces, vor fi implementate soluții de împrejmuire și sisteme de iluminat de siguranță, precum și sisteme de monitorizare dedicate.

De asemenea, investiția include amenajarea unei zone speciale pentru operare, mentenanță și pază, precum și organizarea de șantier necesară implementării proiectului în condiții de siguranță și eficiență. Toate aceste componente sunt integrate într-un plan tehnic menit să asigure funcționarea optimă și pe termen lung a noului sistem de stocare dezvoltat de PPC Renewables.

Proiectul beneficiază de sprijin financiar prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul componentei dedicate sprijinirii investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice conectate la instalații existente de producere a energiei din surse regenerabile. Investiția PPC Renewables România la Sălbatica 1 devine un exemplu concret de utilizare a fondurilor europene pentru modernizarea și flexibilizarea infrastructurii energetice naționale.