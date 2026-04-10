Bucureștenii care vor participa la slujba de Înviere sau care au programate deplasări în perioada Sărbătorilor Pascale se vor putea baza pe un program extins al transportului public.

Primăria Capitalei și operatorii de transport au stabilit un plan integrat pentru a asigura mobilitatea cetățenilor, astfel încât fluxul de călători să fie gestionat eficient atât la suprafață, cât și în subteran.

Conform anunțului oficial făcut de Societatea de Transport București (STB), în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi operaționale toate cele 25 de linii de noapte. Acestea acoperă punctele cheie ale orașului, facilitând accesul către lăcașurile de cult și zonele rezidențiale.

O măsură specială vizează linia de tramvai 41, una dintre cele mai utilizate artere de transport din oraș, care va rămâne în circulație până la ora 03:00.

Tramvaiele de pe acest traseu vor succeda la un interval de aproximativ 20 de minute, oferind o alternativă rapidă pentru cei care locuiesc în cartierele deservite de această linie „ușoară”.

Pentru perioada 10-13 aprilie, transportul de suprafață va adopta un regim de weekend, cu o flotă ușor redusă, dar menținând orarul standard între 05:00 și 23:00, asigurând astfel legăturile necesare pentru toți bucureștenii în aceste zile de sărbătoare.

În ceea ce privește transportul subteran, Metrorex a confirmat că trenurile vor circula pe tot parcursul nopții de Înviere.

Programul este structurat pentru a răspunde vârfului de cerere: până la ora 01:00, metrourile vor circula la un interval de 10 minute, în timp ce între orele 01:00 și 05:00, timpul de așteptare va crește la aproximativ 20 de minute.

Din dimineața primei zile de Paște și până pe 13 aprilie, metroul va reveni la graficul obișnuit pentru zilele de weekend și sărbători legale.

O mențiune extrem de importantă pentru siguranța călătorilor vizează transportul obiectelor aprinse. Reprezentanții

Metrorex avertizează că accesul în stații și în trenuri cu lumânări sau candele aprinse este strict interzis, pentru a preveni riscul de incendii sau alte incidente grave în spațiile închise ale magistralelor.