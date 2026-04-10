Societatea de Transport București (STB) a propus creșterea prețului unui bilet de transport de la 3 la 5 lei. Inițiativa urmează să fie analizată săptămâna viitoare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Potrivit Club Feroviar, această propunere vine la scurt timp după ce Metrorex a anunțat intenția de a majora tarifele pentru metrou, de la 5 la 7 lei.

Decizia finală depinde însă de pașii administrativi și de aprobările ulterioare, inclusiv de includerea proiectului pe ordinea de zi.

Subiectul creșterii tarifelor a generat tensiuni între Primăria Capitalei și Consiliul General al Municipiului București, dominat de PSD.

În luna ianuarie, o propunere similară de majorare a tarifelor a fost respinsă. Doar 23 din cei 55 de consilieri au votat pentru creștere, aceștia fiind din PNL, USR, REPER și Forța Dreptei.

Consilierii PSD s-au abținut atunci, alături de cei de la PPUSL și PMP, iar AUR a votat împotrivă.

Chiar dacă nu există o majoritate clară în CGMB, primarul general are un rol decisiv, deoarece stabilește dacă proiectul ajunge sau nu pe ordinea de zi.

Până în prezent, Ciprian Ciucu nu a introdus la vot propunerea susținută de PSD. Consilierul PSD Marian Artimon a explicat că documentul a fost retrimis recent, dar nu a fost inclus în ședință.

Acesta a arătat că solicitarea de majorare a fost făcută încă din ianuarie 2025, motivând că situația financiară a companiei este dificilă și că lipsa compensațiilor asumate prin contract pune presiune pe buget.

Noul director general al STB, Andrei Dinculescu, a explicat că o eventuală creștere a prețului biletelor nu ar duce automat la venituri mai mari pentru companie.

Acesta a precizat că subvenția acordată de Primărie ar fi ajustată în funcție de noul tarif. Totuși, măsura ar ajuta la îmbunătățirea fluxului de numerar și ar reduce dependența de momentul în care sunt virate compensațiile.

Dinculescu a mai arătat că STB a transmis deja către Primărie proiectul de majorare la 5 lei, însă acesta nu a fost introdus pe ordinea de zi. În paralel, compania susține și necesitatea actualizării prețului pe kilometru, care nu a mai fost modificat din 2023.