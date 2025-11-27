PPC Blue, divizia de mobilitate electrică a grupului PPC în România, își extinde semnificativ rețeaua națională de stații de încărcare prin achiziția rețelei Hermes Flow, care include 116 puncte de încărcare. Această mișcare vine ca parte a strategiei companiei de a oferi utilizatorilor acces rapid și facil la stații rapide și ultra-rapide, cu puteri cuprinse între 50 kW și 160 kW.

Din totalul de 116 puncte preluate, 72 sunt situate în zona București-Ilfov, iar restul sunt răspândite în 10 județe din țară. Stațiile sunt amplasate strategic, în locații accesibile precum magazine Carrefour, unități Romstal sau centre comerciale, pentru a facilita încărcarea în timpul activităților cotidiene.

”PPC blue, divizia de mobilitate electrică a grupului PPC în România, continuă extinderea reţelei sale naţionale prin achiziţia reţelei Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare. Odată cu integrarea noilor staţii, utilizatorii vor avea acces la o reţea mai amplă de staţii rapide şi ultra-rapide, disponibile treptat în aplicaţia PPC blue în perioada următoare”, anunţă compania.

Andreea-Dana Popescu, director general PPC Blue România, subliniază că această extindere sprijină mobilitatea electrică prin crearea unei rețele naționale predictibile și fiabile. Integrarea punctelor Hermes Flow în aplicația PPC Blue va fi realizată în perioada următoare, cu o indisponibilitate temporară de 2–3 ore în ziua transferului, stațiile rămânând vizibile până la finalizarea procesului.

“Mobilitatea electrică evoluează atunci când şoferii pot călători liber, cu încredere în reţeaua care îi susţine. Extinderea amprentei noastre prin achiziţia reţelei Hermes Flow ne apropie de obiectivul de a oferi o experienţă predictibilă de încărcare la nivel naţional. Apreciem dedicaţia şi efortul depus de echipa Hermes Flow în dezvoltarea acestei reţele, contribuţia lor reprezintă o parte importantă din tranziţia energetică pe care o construim împreună”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director general PPC Blue România.

Aplicația mobilă PPC Blue, disponibilă pe AppStore și Google Play, permite vizualizarea și utilizarea stațiilor din România și Grecia, oferind opțiuni flexibile de încărcare prin abonamente sau servicii Charge & Pay. Clienții pot alege între planurile PPC blueLite, PPC bluePlus și PPC blueMax, care includ diferite cantități de energie (1 unitate = 1 kWh) și beneficiază de servicii suplimentare, cum ar fi tractarea gratuită.

PPC Blue instalează infrastructura de încărcare în centre comerciale, restaurante, hoteluri și spații publice, sprijinind astfel dezvoltarea mobilității electrice și reducerea emisiilor poluante. Compania face parte din Grupul PPC, cu peste 70 de ani de tradiție în Grecia, fiind lider în sectorul energetic din Europa de Sud-Est, iar divizia de mobilitate electrică a fost lansată în Grecia în 2021 sub denumirea DEI Blue.

Această extindere consolidează poziția PPC Blue România ca unul dintre principalii jucători în domeniul mobilității electrice, oferind șoferilor libertate și siguranță în deplasările cu vehicule electrice.