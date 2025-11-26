Oxygen, una dintre cele mai mari agenții independente de comunicare integrată din România, își extinde operațiunile la nivel regional prin deschiderea unui nou birou la Atena. Mișcarea face parte din strategia de creștere a Oxygen și este rezultatul unui parteneriat strategic cu o agenție cu peste zece ani de experiență pe piața din Grecia.

Decizia Oxygen are loc într-un context în care relațiile bilaterale și schimburile comerciale dintre România și Grecia joacă un rol tot mai important în dinamica economică a Europei de Sud-Est.

În ultimii ani, relațiile economice dintre cele două țări s-au intensificat, iar schimburile comerciale depășesc în prezent 2 miliarde de euro anual (Eurostat). Această evoluție evidențiază sinergiile tot mai puternice dintre cele două economii, în domenii precum energie, infrastructură, FMCG, retail și tehnologie și subliniază relevanța strategică a extinderii Oxygen pe piața din Grecia.

„Decizia de a ne extinde prin intrarea în acționariatul unei agenții existente cu experiență solidă în marketing și comunicare pe piața elenă reprezintă o investiție în evoluția Oxygen și reflectă potențialul de dezvoltare al regiunii. Noul birou va deservi clienții existenți din portofoliu, dar va funcționa și ca un hub pentru companiile românești care își doresc să se extindă în regiune. Prin intermediul celor trei birouri din București, Cluj-Napoca și Atena, Oxygen oferă clienților o prezență locală bine ancorată în realitățile pieței, cu ajutorul unei echipe multidisciplinare cu expertiză solidă în marketing și comunicare”, a declarat Tereza Tranakas, CEO Oxygen.

Oxygen Atena are în portofoliu branduri locale și internaționale de top și oferă servicii de comunicare integrată. Echipa are experiență în industrii precum FMCG, gaming, beauty, retail și telecomunicații, completând capabilitățile existente ale agenției de a anticipa și răspunde tendințelor la nivel regional.

Cu birouri în București, Cluj-Napoca și Atena, Oxygen este una dintre cele mai mari agenții independente de publicitate și comunicare integrată din regiune. Cu aproape 20 de ani de experiență și un portofoliu extins de clienți locali și internaționali, Oxygen are misiunea de a susține creșterea sustenabilă a brandurilor și businessurilor prin creativitate, strategie și campanii integrate orientate spre rezultate.

Portofoliul de clienți reunește companii precum: Vodafone, Anytime, BYD, PPC, Globalworth, BEKO, Avon, STRABAG, Băneasa Shopping City, Olympus, Betano, Garanti BBVA, VEKA, Vista Bank, Selgros, Xiaomi, Antenna Group, Hesburger și La Lorraine.