În cadrul conferinței de presă de început de an, reprezentanții Christian Tour au prezentat viziunea pentru 2026 și anii următori, subliniind că industria turismului se îndreaptă rapid către digitalizare, personalizare și experiențe adaptate nevoilor fiecărui călător.

„Christian Tour nu mai este doar un touroperator. Prin investițiile pe care le facem în tehnologie, devenim o firmă de tehnologie cu aplicații și business în turism. Aceasta este schimbarea de paradigmă care va defini industria în următorii ani”, a declarat Cristian Pandel, fondator și CEO al companiei.

Transformarea în OTA presupune trecerea de la pachetele turistice standard la un ecosistem digital complet, care să permită integrarea tuturor serviciilor de călătorie într-o singură platformă.

Un element-cheie al noii strategii îl reprezintă lansarea, în primul trimestru al anului, a platformei Vuelo.ro, un agregator de oferte pentru bilete de avion. În paralel, compania introduce Travel Prime, primul abonament de travel din România, care oferă beneficii financiare și non-financiare, precum discounturi, acces prioritar la campanii promoționale și suport dedicat pentru membri.

Christian Tour plasează dezvoltarea turismului de incoming în centrul strategiei sale pe termen lung, considerând atragerea turiștilor străini în România drept cea mai importantă direcție de creștere pentru industrie.

„Vorbim de prea mult timp despre potențialul turistic neexploatat al României. Ne uităm în jur la țări mai mici care reușesc să atragă mult mai mulți turiști străini, în condițiile în care România nu e cu nimic mai prejos. E clar că avem nevoie de o strategie coerentă de incoming ca să-i convingem pe străinii din Europa și de pe alte continente că au toate motivele să ne viziteze țara. Cred că acesta reprezintă cel mai important proiect de țară turistic din ultimii 35 de ani, iar noi, ca turoperator care a dat mereu tonul, suntem pregătiți să inițiem această strategie și să facem pașii necesari pentru a crește această componentă ce va aduce venituri însemnate la bugetul național”, a adăugat Cristian Pandel.

Printre măsurile avute în vedere se numără dezvoltarea de produse turistice dedicate piețelor externe, utilizarea infrastructurii proprii de transport aerian prin compania Animawings, precum și promovarea destinațiilor românești prin canale digitale și parteneriate internaționale.

Pentru anul 2025, Christian Tour raportează o piață în creștere, cu aproape 400.000 de turiști care au ales vacanțe prin companie. Cele mai solicitate destinații au fost Turcia, Grecia, Egipt, Spania și Tunisia, alături de România.

În perspectiva anului 2026, compania anticipează o cerere mai mare atât pentru sejururile clasice de tip sun & beach, operate prin zboruri charter, cât și pentru experiențe autentice, turism cultural și activ, city break-uri tematice și destinații alternative, mai puțin aglomerate. De asemenea, se remarcă interesul tot mai mare pentru vacanțe mai scurte, dar mai frecvente, motiv pentru care au fost create pachete de cinci nopți.

Extinderea portofoliului de produse include lansarea programului Once in a Lifetime, dedicat vacanțelor-experiență, adresate turiștilor care doresc să exploreze destinațiile dincolo de traseele clasice.

„Programul reunește experiențe unice, atent curatoriate, de la destinații exotice și explorări culturale și gastronomice până la itinerarii rare. Once in a Lifetime reflectă evoluția cererii către vacanțe memorabile, autentice și personalizate, dar și capacitatea companiei de a combina tehnologia cu experiența pe care a acumulat-o în cei aproape 30 de ani de activitate pentru a livra astfel de vacanțe”, a mai spus Cristian Pandel.

Despre Christian Tour

Christian Tour activează de aproape 30 de ani pe piața de turism din România și operează una dintre cele mai extinse rețele de agenții la nivel național. Compania oferă o gamă largă de servicii turistice interne și internaționale, de la zboruri charter și circuite tematice, până la programe exclusive și experiențe culturale sau exotice.