Conform raportului Eurostat privind participarea la turism (participation in tourism), 65% dintre locuitorii UE cu vârsta de 15+ ani au realizat cel puțin o călătorie cu cazare peste noapte în 2024, procent aflat în creștere față de anii precedenți.

În plus:

în 2023, rezidenții UE au realizat peste 1,1 miliarde de călătorii cu cazare, iar numărul total de nopți petrecute în vacanțe a ajuns la 5,7 miliarde, indicând un interes crescut privind turismul;

în 2024, statisticile privind sectorul de cazare arată că numărul de „ nopți petrecute” în structuri turistice a crescut cu 2,7% față de 2023, depășind pragul de 3 miliarde de nopți pentru prima dată de la începutul pandemiei..

Combinarea acestor date – creșterea numărului de persoane care călătoresc și creșterea duratei șederilor – susține contextul în care un studiu intern realizat în România în 2025, poate concluziona o creștere de aproximativ +28% a călătoriilor realizate de români în 2024. Procentul este plauzibil raportat la dinamica europeană.

Creșterea mobilității a schimbat în mod semnificativ comportamentul de consum al românilor, iar alegerea bagajului a devenit o decizie practică, nu un simplu detaliu al pregătirilor de călătorie. Conform specialiștilor în turism, călătorii din 2024–2025 sunt mai atenți la siguranță, funcționalitate și conformitatea cu regulile companiilor aeriene.

Pentru o perspectivă actualizată, am consultat experții de la magazin de călătorii Enzonori, care analizează în mod constant tendințele din piața de echipamente de călătorie:

„În ultimii ani, românii preferă tot mai des trolerele rigide, concepute să reziste unui număr mai mare de deplasări. De asemenea, observăm și o creștere a interesului pentru modele echipate cu sisteme de securizare moderne, precum încuietorile TSA, utilizate frecvent pe rutele internaționale.”

Această orientare marchează adaptarea naturală la un ritm de călătorii mai intens și la nevoia de protejare a bunurilor personale în contexte diverse de transport.

Pentru a evita neplăcerile în timpul călătorilor frecvente pe parcursul unui an, alegerea bagajului trebuie făcută după ce ești informat, pe baza unor criterii tehnice clare. Specialiștii Enzonori, care testează constant modele de trolere în funcție de rezistență, ergonomie și compatibilitate cu regulile companiilor aeriene, subliniază câteva elemente esențiale:

Dimensiunea și greutatea potrivite – un troler trebuie să ofere suficient spațiu, dar să rămână ușor și manevrabil. Experții atrag atenția că greutatea carcasei influențează în mod direct confortul în aeroporturi sau în transportul urban, mai ales la trasee cu escală sau transfer.

Material durabil și rezistent la impacturi – potrivit echipei Enzonori, cele mai fiabile materiale sunt polipropilena, ABS-ul și policarbonatul, deoarece au rezultate superioare la testele de impact, compresie și variații de temperatură. Aceste materiale reduc riscul de fisuri sau deformări în timpul manipulării bagajelor din aeroporturi.

Roți pivotante 360° și mâner telescopic – specialiștii pun accent pe stabilitatea și fluiditatea mișcării. Trolerele cu patru roți pivotante sunt preferate pentru că reduc efortul fizic și permit manipularea ușoară în zone aglomerate, cum sunt terminalele sau stațiile de transport public.

Închidere securizată cu TSA lock – echipa tehnică Enzonori recomandă acest sistem în special pentru călătoriile internaționale. Încuietorile aprobate TSA permit deschiderea controlată a bagajului de către autoritățile aeriene, prevenind deteriorarea trolerului și reducând riscul intervențiilor forțate.

Compartimentare inteligentă – potrivit specialiștilor, organizarea internă este esențială pentru eficiență și protecție: compartimente separate, curele elastice de fixare și buzunare interioare facilitează aranjarea obiectelor și previn mișcarea lor în timpul transportului.

Revista specializate precum Enzonori oferă ghiduri detaliate și selecții de produse grupate în funcție de material, greutate, volum și tipul călătoriei, ajutându-i pe utilizatori să aleagă trolerul potrivit profilului lor de mobilitate.

Studiul realizat în 2025 arată clar că românii au călătorit cu aproximativ 28% mai mult în 2024, iar acest trend impune un nivel mai ridicat de pregătire în ceea ce privește mobilitatea. Alegerea unui troler rezistent, compact și sigur este esențială pentru confortul deplasărilor frecvente.