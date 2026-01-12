În anul 2026, instituțiile publice acordă vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, potrivit prevederilor din Legea nr. 141/2025. Măsura se aplică personalului din sectorul public, indiferent de sistemul de finanțare sau de subordonare, inclusiv angajaților din structuri finanțate integral din venituri proprii.

Beneficiari sunt angajații ale căror salarii de bază lunare nete nu depășesc plafonul de 6.000 de lei. Voucherele pot fi acordate pe întreaga perioadă 1 ianuarie – 31 decembrie 2026.

„Instituțiile publice (…), indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei”, scrie, mai exact, în Legea 141/2025.

O modificare importantă față de anii anteriori vizează modul de utilizare a voucherelor. Dacă până acum acestea puteau acoperi cel mult 50% din valoarea unui pachet turistic de minimum 1.600 de lei, diferența fiind suportată de angajat, această restricție nu mai este aplicabilă în 2026.

Astfel, voucherele de vacanță pot fi utilizate integral pentru achiziția pachetelor turistice eligibile, fără obligația unei contribuții financiare suplimentare din partea beneficiarului.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, numărul voucherelor de vacanță emise în primele zece luni din 2025 a fost cu aproape 65% mai mic față de aceeași perioadă din 2024. De asemenea, valoarea voucherelor decontate a scăzut cu 27,5%.

În luna octombrie 2025, au fost emise vouchere în valoare totală de 86,69 milioane de lei. Din această sumă, vouchere returnate au însumat 4,66 milioane de lei, iar cele efectiv decontate au ajuns la 41,99 milioane de lei.

Datele din turism indică un dezechilibru accentuat între evoluția turismului intern și cel extern. Potrivit declarațiilor vicepreședintelui Asociația Națională a Agențiilor de Turism, Adrian Voican, numărul turiștilor străini a crescut cu 9% în luna noiembrie 2025 și cu 7% pe întreg anul.

În schimb, turismul intern a pierdut aproximativ jumătate de milion de turiști români, în timp ce creșterea numărului de turiști străini a fost de puțin peste 150.000. Cea mai accentuată scădere a fost înregistrată în noiembrie 2025, când turismul intern a coborât cu 8,9%, cel mai sever recul lunar al anului.

Potrivit reprezentanților din industrie, aceste evoluții reflectă epuizarea bugetelor destinate vacanțelor și călătoriilor, în contextul presiunilor economice resimțite de populație.