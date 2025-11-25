Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că facturile la energie ar putea continua să crească în perioada următoare dacă problema formării prețurilor nu este tratată ca o chestiune de securitate națională.

Oficialul consideră că subiectul trebuie discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) „înainte să fie prea târziu”, deoarece piața de energie funcționează, în opinia sa, într-un mod haotic, asemănător „Vestului Sălbatic”, unde lipsa unor reguli ferme permite abuzuri și volatilitate extremă.

Ivan a amintit că încă din august anunțase intenția de a sesiza CSAT din cauza nivelului ridicat al prețurilor la energie, despre care afirmase la momentul respectiv că se apropie de cele mai mari tarife din Uniunea Europeană.

În viziunea sa, riscul real îl reprezintă mecanismele prin care se formează prețurile, considerate netransparente și insuficient reglementate.

Marți, la Romanian International Energy Conference, Ivan a fost întrebat dacă subiectul a fost discutat în ședința CSAT din ziua precedentă. Ministrul a precizat că nu este membru al CSAT și că nu a participat la reuniune, dar că a înțeles că tema nu a fost considerată prioritară de către conducerea instituției.

El a transmis însă că, din punctul său de vedere, problema ar trebui tratată ca urgență strategică și că va continua să solicite includerea ei pe ordinea de zi.

Ivan a subliniat că, fără intervenții rapide, România riscă în următorii ani creșteri continue ale tarifelor, mai ales în condițiile unei producții insuficiente de energie.

Ministrul a explicat că intenția sa este de a aborda chestiunea în CSAT într-un moment în care se mai pot lua măsuri preventive, nu atunci când criza ar deveni ireversibilă. El a repetat că vrea să adopte o abordare anticipativă și să evite situația în care instituțiile statului ar reacționa doar în momentul în care problema ar deveni presantă.

„Nu sunt membru al CSAT, nu am fost la ședința de ieri. Am înțeles că acest lucru nu este considerat o prioritate în momentul de față. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare să fie inclus pe ordinea de zi. Așa mi s-a transmis. Dacă nu rezolvăm această problemă, în următorii ani există riscul destul de mare ca prețurile să crească în continuare, dacă noi vom avea o producție redusă de energie. Am vrut să fiu anticipativ. Nu vreau să mă duc în CSAT când va fi prea târziu. Vreau să fiu anticipativ, nu să ajungem acolo când deja va fi o problemă urgentă, pentru că atunci s-ar putea să fie prea târziu”, a afirmat ministrul Energiei.

În ceea ce privește funcționarea pieței, Bogdan Ivan a afirmat că legislația actuală permite prea multă libertate unor actori din sector, ceea ce duce la distorsiuni și la o dependență excesivă de importuri.

El a explicat că România se confruntă frecvent cu un deficit de 1.500–2.000 MW, ceea ce face sistemul vulnerabil la condițiile meteo și la evoluția piețelor externe.

Soluția propusă de minister constă în investiții accelerate în capacități de stocare și într-o revizuire a legislației care reglementează mecanismele pieței libere.

„Am direcționat investițiile către capacități de stocare și dorim să avem condiții corecte de piață – și aici lucrăm deja la modificarea legislației în privința mecanismelor de piață, pentru că una este să ai piață liberă și alta să ai un Vest Sălbatic unde fiecare face ce vrea. Este nevoie de foarte multe îmbunătățiri, pentru că regulile sunt relaxate și avem situații în care, de foarte multe ori, datorită lipsei sistemice de energie din țara noastră, acel deficit de 1.500 – 2.000 de MW, suntem dependenți de importuri și de starea vremii, lucru care poate fi conectat doar printr-un proces masiv de investiții în stocare”, a adăugat demnitarul.

Potrivit lui Bogdan Ivan, 500 de milioane de euro din fonduri europene vor fi direcționați către proiecte de stocare, atât pentru autoritățile locale cu instalații solare, cât și pentru companii private.

Prin aceste investiții, ministerul estimează că vor fi adăugați circa 2.000 MW în capacități de stocare până la finalul anului viitor.

El a menționat, de asemenea, că punerea în funcțiune a centralelor Mintia și Iernut în 2026 ar contribui la acoperirea deficitului energetic și la reducerea prețurilor, cu condiția ca piața să devină una cu adevărat concurențială.