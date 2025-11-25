Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că trei companii și-au arătat intenția de a cumpăra activele Lukoil din România. Aceste active includ atât rafinăria, cât și rețelele de benzinării. El a precizat că negocierile au loc direct cu grupul Lukoil de câteva săptămâni. Ministerul Energiei a fost notificat și rămâne în contact cu companiile interesate.

Bogdan Ivan a explicat că România nu a cerut prelungirea termenelor prevăzute de sancțiunile Statelor Unite. El a spus că decizia României este clară și politică în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor.

Ministrul a arătat că România nu depinde de producția sau importurile de hidrocarburi din Federația Rusă, motiv pentru care nu a fost necesară o solicitare de prelungire. El a punctat că autoritățile așteaptă aplicarea sancțiunilor și că Lukoil trebuie să găsească un cumpărător pentru a nu afecta activitatea economică.

„În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul încă de acum câteva săptămâni. Am fost notificaţi, suntem în legătură cu ei şi urmează să se parafeze această tranzacţie între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid. Între timp, în baza legislaţiei actuale, este evident că România nu a cerut o prelungire a acestor termene, pentru că e o decizie foarte clară şi politică dacă aplicăm sancţiunile SUA, suntem de acord cu ele sau nu. România, spre deosebire de alte state vecine, nu este dependentă de producţia de hidrocarburi şi de importurile lor din partea Federaţiei Ruse şi a Lukoil. Prin urmare, nu a cerut această prelungire şi poziţia noastră este foarte clară şi foarte fermă. În momentul de faţă, aşteptăm să existe aplicarea sancţiunilor, urmând ca imediat după, această companie să găsească un cumpărător şi să încheie tranzacţia pentru a nu perturba activitatea economică”, a menţionat Bogdan Ivan, la Ediţia a 7-a a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, organizată de Federaţia Patronală a Energiei (FPE).

Ministrul a menționat că Ministerul de Externe și alte ministere lucrează la un act normativ legat de această situație. El a spus că se lucrează la un cadru legal care să permită o formă de supraveghere asupra activelor și activităților economice ale companiei. Potrivit lui, Ministerul Energiei a contribuit la acest document cu expertiză tehnică încă din săptămâna trecută.

„Între timp, Ministerul de Externe, care este responsabil cu implementarea acestor tipuri de sancţiuni, împreună cu celelalte ministere de resort, pentru că e o acţiune guvernamentală, nu doar a unui minister, are în elaborare un act normativ, la care am contribuit şi noi încă de săptămâna trecută cu expertiză tehnică a Ministerului Energiei, tocmai pentru a se asigura crearea unui cadru legal prin care să existe o formă de supraveghere pentru respectivele active şi activităţi economice”, a adăugat ministrul.

În ceea ce privește cumpărătorul, ministrul a afirmat că negocierile au loc și la nivel internațional. El a explicat că există companii care au trimis oferte la nivel global, iar partea americană a primit mai multe propuneri.

La nivel național există interes din partea unor companii românești și din alte state membre ale Uniunii Europene. El a spus că tranzacția se desfășoară între două companii private și că statul are puteri limitate de intervenție. Toate acțiunile autorităților se limitează la respectarea și implementarea sancțiunilor Statelor Unite.

„Sunt companii care au ofertat global, cei din Statele Unite au primit mai multe oferte. La nivel naţional sunt companii care sunt interesate să achiziţioneze şi activele din România, inclusiv companii româneşti, inclusiv din state, inclusiv din alte state membre ale Unii Europene. Este evident că e o tranzacţie între două companii private, în care statul are puteri limitate de a interveni în momentul de faţă, ceea ce facem noi e să respectăm sancţiunile SUA şi să le implementăm la timp. (…) Nu pot să dau numele (companiilor n.r.) pentru că în momentul de faţă aş încălca confidenţialitatea unui document comercial din partea acelor companii care au informat oficial Ministerul Energiei.”

Întrebat despre posibilitatea introducerii unui supraveghetor prin viitorul act normativ, ministrul a arătat că procedura este una standard. El a amintit că legislația prevede acest mecanism, similar cu cel aplicat începând din 2022 pentru alte companii cu capital rusesc. Modelul este actualizat acum cu legislația valabilă în 2025.