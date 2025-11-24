Federația Rusă de Fotbal a confirmat duminică decesul lui Nikita Simonian, anunțând public dispariția ultimului mare simbol al generațiilor care au pus bazele fotbalului sovietic modern. Printr-un scurt mesaj publicat pe Telegram, UFR a transmis: „A decedat Nikita Simonian. Legenda avea 99 de ani”.

Vestea a provocat reacții emoționante în presa rusă, în rândul foștilor jucători și al suporterilor lui Spartak Moscova, club cu care numele lui Simonian rămâne pentru totdeauna asociat. Aleksandr Mirzoian, președintele Uniunii fotbaliștilor veterani, a explicat că starea sa de sănătate s-a deteriorat începând cu 20 noiembrie, când a fost internat în spital.

Simonian a fost unul dintre cei mai prolifici atacanți ai URSS-ului. Cei 160 de goluri reușite pentru Spartak Moscova l-au transformat într-o legendă încă din anii ’50, iar stilul său de joc – elegant, tehnic, inteligent – a influențat generații întregi de fotbaliști.

Pentru suporterii lui Spartak, Nikita Simonian nu a fost doar un jucător de top, ci o emblema a clubului. În Rusia, numele său este asociat cu „epoca romantică” a fotbalului sovietic, una în care loialitatea față de club și țară cântărea cât trofeele.

Participarea sa la Cupa Mondială din 1958 din Suedia – prima apariție a URSS la un turneu final – a fost un punct culminant al carierei sale sportive. Simonian a fost unul dintre jucătorii-cheie ai naționalei într-o perioadă în care URSS era abia la începutul ascensiunii sale în fotbalul internațional.

Acest turneu avea să marcheze definitiv poziția fotbalului sovietic în competițiile mondiale, iar Simonian rămâne amintit drept un pionier al acelei generații.

După retragerea din cariera de jucător, Simonian a trecut în antrenorat, unde a continuat să strălucească. Sub comanda lui la Ararat Erevan, echipa armeană a reușit una dintre cele mai impresionante performanțe din istoria sportului sovietic: câștigarea dublului campionat–cupă în 1973.

Acea echipă rămâne una dintre cele mai iubite din istoria fotbalului armean, iar rolul lui Simonian în succesul ei este amintit și astăzi.

Pe lângă activitatea de antrenor, Nikita Simonian a devenit o figură centrală în administrația fotbalului rus. Timp de decenii a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al Federației Ruse de Fotbal, fiind prezent zilnic la sediu chiar și după 95 de ani, fapt rar întâlnit în sportul mondial.

Colegi apropiați povesteau adesea că, indiferent de vreme sau probleme de sănătate, Simonian venea la birou în fiecare dimineață, pregătit să discute problemele fotbalului. Pentru generațiile noi, el era o arhivă vie a istoriei acestui sport.

Jucătorii descoperiți și formați de Simonian îl descriu mereu ca pe un om extraordinar: discret, calm, educat, cu o înțelegere profundă a fotbalului și a psihologiei sportivilor.

Pentru mulți dintre cei care i-au trecut prin mâini, el nu a fost doar antrenor, ci un mentor care le-a modelat cariera și personalitatea. Despre Simonian se spune că avea un talent unic de a vedea potențialul acolo unde alții vedeau doar limite.

Un capitol închis pentru fotbalul sovietic și rus

Dispariția lui Nikita Simonian marchează sfârșitul unei ere. El a fost unul dintre ultimii mari reprezentanți ai fotbalului sovietic autentic, un om care a trăit aproape un secol în slujba sportului, reinventându-se în fiecare etapă a vieții.

Fotbalul din Rusia, Armenia și întreaga zonă est-europeană pierde nu doar un recordman, ci un simbol al pasiunii pentru acest sport.