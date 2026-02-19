Antrenorul german Sepp Piontek, omul care a schimbat în bine fotbalul danez și a creat echipa supranumită „Dinamita Roșie”, a murit. A decedat la onorabila vârstă de 85 de ani, după o scurtă boală.

Trăia de mulți ani în Danemarca. Moartea lui a fost confirmată de familie și de Federația Daneză de Fotbal.

Piontek a devenit selecționerul Danemarcei în 1979. Înainte de el, echipa nu se calificase niciodată la turneele finale importante. El a modernizat echipa, a adus un stil ofensiv și curajos și a construit o generație puternică de jucători, precum Michael Laudrup, Preben Elkjaer Larsen, Morten Olsen, Soren Lerby și Frank Arnesen. Echipa a devenit atât de spectaculoasă încât a primit porecla „Dinamita Roșie”.

Sub conducerea lui, Danemarca a început să obțină rezultate mari. A eliminat Anglia în preliminarii, chiar și cu o victorie la Wembley, și s-a calificat la Campionatul European din 1984, unde a ajuns până în semifinale. Tot cu el pe bancă, Danemarca a ajuns pentru prima dată la o Cupă Mondială, în 1986, în Mexic. Acolo a impresionat pe toată lumea: a câștigat toate meciurile din grupe, inclusiv cu Germania de Vest, și a învins Uruguayul cu 6-1. A fost eliminată în optimi de Spania, dar turneul a rămas unul istoric pentru danezi.

Piontek a calificat echipa și la Campionatul European din 1988, însă Danemarca nu a trecut de grupe. A rămas selecționer până în 1990, când a plecat după ce nu a reușit să ducă echipa la Mondialul din 1990. În acele preliminarii, Danemarca a jucat și cu România: a câștigat cu 3-0 la Copenhaga, dar a pierdut cu 1-3 la București, iar România s-a calificat la turneul final.

Deși Piontek este considerat omul care a pus Danemarca pe harta fotbalului internațional, singurul trofeu major al naționalei a venit în 1992, la Euro, după plecarea lui, cu fostul său secund Richard Møller Nielsen. În total, Piontek a condus Danemarca în 115 meciuri: 52 de victorii, 24 de egaluri și 39 de înfrângeri.

Ca jucător, Piontek a fost fundaș la Werder Bremen și a câștigat titlul Germaniei în 1965. După o accidentare care i-a încheiat cariera, a devenit antrenor. A pregătit cluburi precum Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf și St. Pauli, dar și naționala Haiti, înainte de a ajunge în Danemarca. După 1990, a mai antrenat echipe naționale precum Turcia și Groenlanda.

Pentru danezi, el a devenit o figură legendară. Federația Daneză de Fotbal a spus că va rămâne unul dintre cei mai influenți selecționeri din istoria lor. Piontek nu doar că a obținut rezultate, ci a schimbat mentalitatea echipei și a pus bazele succeselor viitoare. A adus profesionalism, încredere și un stil de joc spectaculos, care încă influențează fotbalul danez de azi.