Juan Carlos Lezcano, fostul atacant paraguayan care a lăsat o amprentă puternică în istoria clubului Elche, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Considerat unul dintre cei mai importanți jucători străini ai echipei, Lezcano a făcut parte din perioada de glorie a clubului spaniol.

Lezcano a ajuns la Elche în 1962 și a evoluat timp de nouă sezoane, opt dintre ele în Primera División. În această perioadă, a strâns 254 de apariții în campionat și a marcat 42 de goluri, devenind jucătorul străin cu cele mai multe meciuri pentru echipă. Printre momentele remarcabile ale carierei sale se numără finala Cupei Spaniei din 1969, un punct de referință în istoria clubului.

După retrogradarea echipei în 1972, Lezcano și-a continuat cariera în fotbalul regional, jucând pentru Eldense, Villena și Crevillente, echipa unde și-a încheiat activitatea ca fotbalist și a început parcursul de antrenor. Supranumit „El Chino”, Lezcano rămâne o legendă a Elche, fiind amintit pentru dedicarea și contribuția sa la succesul clubului.

El Elche CF lamenta el fallecimiento de Juan Carlos Lezcano, el extranjero que más veces ha vestido nuestra camiseta con 254 partidos. Nunca te olvidaremos, Chino. Descansa en paz. 🖤 pic.twitter.com/OqfKG7KsjA — Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 12, 2025

Născut în Asunción, într-o familie cu tradiție fotbalistică (tatăl său, Juan Félix Lezcano, a fost, de asemenea, fotbalist internațional paraguayan), Lezcano și-a început cariera de junior la Club Olimpia. A jucat fotbal la nivel de senior în Chile, la cluburile Universidad Católica și Santiago Morning, înainte de a face pasul spre Europa.

A fost un mijlocaș/atacant prolific, cunoscut pentru tenacitatea sa și pentru „zâmbetul etern” care l-a făcut un favorit al fanilor.

Regretatul fotbalist acumulat 213 apariții în La Liga, marcând 42 de goluri. În total, a jucat 223 de meciuri pentru Elche.

De asemenea, a fost o piesă centrală a echipei care a ajuns în finala Copa del Generalísimo (Cupa Spaniei de astăzi) din 1969, cel mai important moment din istoria de 75 de ani a clubului la acea vreme. Elche a pierdut finala cu 1-0 împotriva Athletic Bilbao.

După ce Elche a retrogradat în 1971, Lezcano a mai jucat un an în Segunda División. Ulterior, a evoluat pentru cluburi din divizii inferioare, inclusiv Eldense, Peña 21 din Villena, și Crevillente, unde s-a retras din activitatea de jucător în sezonul 1974-1975.