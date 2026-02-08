Manolin Bueno a fost un jucător de picior stâng, remarcat pentru talentul său, deși a evoluat adesea în umbra lui Paco Gento, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria clubului. În perioada 1959–1971, el a bifat 119 meciuri oficiale și a marcat 27 de goluri pentru Real Madrid.

Fotbalul a fost în sângele lui, tatăl său fiind portar la Sevilla și, ulterior, la Cádiz. Cariera lui Manolin a început la Cádiz, de unde a fost recrutat de Real Madrid după un sezon impresionant. În ciuda rolului său de rezervă pentru marele Paco Gento, Manolin a contribuit la câștigarea multor trofee și a avut meciuri memorabile de-a lungul celor 12 sezoane petrecute la Madrid.

După plecarea de la Real Madrid, pe 30 iunie 1971, Bueno a semnat cu Sevilla, unde a evoluat timp de două sezoane (1971–1973). A urmat apoi un an fără activitate fotbalistică, iar la 34 de ani a semnat cu Ballon de Cádiz, unde a jucat încă două sezoane.

„Real Madrid C. F., președintele său și Consiliul de Administrație regretă profund moartea lui Manolín Bueno, una dintre marile legende ale Real Madrid. Real Madrid dorește să-și exprime condoleanțele și afecțiunea față de familia sa. Odihnește-te în pace”, a transmis clubul.

Clubul Real Madrid a transmis condoleanțe familiei și a declarat că Manolin Bueno a fost una dintre marile legende ale echipei. Jucătorul va fi omagiat de fani în această seară, la meciul pe care Real îl va disputa în deplasare, contra Valenciei.

În perioada următoare, Real Madrid se va confrunta cu un alt obstacol, după ce Jude Bellingham a suferit o leziune la nivelul mușchiului semitendinos, ieșind de pe teren după doar opt minute în ultimul meci. Englezul va fi indisponibil aproximativ o lună, ceea ce înseamnă că va rata cinci partide importante, inclusiv meciurile din La Liga cu Valencia (8 februarie), Real Sociedad (14 februarie), Osasuna (22 februarie) și confruntările din play-off-ul UEFA Champions League cu Benfica, pe 17 februarie pe „Estadio da Luz” și pe 25 februarie pe Bernabeu.

Manuel Bueno Cabral rămâne o figură emblematică pentru Real Madrid, iar impactul său asupra clubului și contribuția la succesul galacticilor vor fi comemorați de fani și colegi în această perioadă de doliu.