Oxygen, noul partener de comunicare integrată pentru Anytime, brandul digital de asigurări lansat în România

Oxygen, cea mai mare agenție independentă de comunicare integrată din România, a fost desemnată să gestioneze comunicarea pentru Anytime, brandul digital de asigurări lansat pe piața locală de Interamerican, parte a grupului olandez Achmea.

Mandatul a fost obținut în urma unui proces complex de selecție și presupune servicii integrate care includ dezvoltarea strategiei, poziționarea de brand și campanii de comunicare (TTL, ATL, BTL, PR, social media, digital), dar și achiziția de media prin intermediul Oxygen Media, noua divizie specializată a agenției.

„Ne onorează să fim partenerul strategic al Anytime încă de la lansarea brandului pe piață și să contribuim la creșterea vizibilității sale. Credem în parteneriate de lungă durată, avem clienți în portofoliu de peste 10-15 ani, alături de care am crescut. Aceeași misiune o avem si alături de Anytime, transformarea acestui parteneriat într-un reper de comunicare, care să consolideze prezența și relevanța brandului pe termen lung, într-o piață dinamică și competitivă”, a declarat Andreea Filip, New Business Director, Oxygen.

Potrivit Ioanei Comaniciu, Head of Marketing al Anytime, obiectivul companiei este de a aduce siguranță reală în viața oamenilor prin produse și experiențe digitale simple, transparente și ușor de utilizat. Alegerea Oxygen a venit din faptul că agenția împărtășește aceleași valori și are o experiență dovedită în comunicare. Reprezentanta Anytime a subliniat că există încrederea că, prin acest parteneriat, brandul își va consolida vizibilitatea și va putea transmite mai clar beneficiile soluțiilor sale către clienți.

„La Anytime ne dorim să aducem siguranță reală în viața oamenilor, prin produse și experiențe digitale simple, transparente și ușor de folosit. Am ales Oxygen pentru că împărtășește valorile noastre și pentru experiența dovedită în comunicare. Suntem încrezători că, împreună, vom crește vizibilitatea brandului și vom comunica clar beneficiile soluțiilor noastre către clienți”, a declarat Ioana Comaniciu, Head of Marketing, Anytime.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Oxygen (@oxygen_comms)

Fondată acum 17 ani, Oxygen are birouri în București și Cluj-Napoca și reunește peste 100 de specialiști. Agenția gestionează campanii pentru branduri precum Vodafone, PPC, BYD, BEKO, Globalworth, Avon, Băneasa Shopping City, Olympus, Garanti BBVA sau Betano. În 2025, compania și-a extins serviciile prin lansarea Oxygen Media, agenție dedicată de media planning & buying.

Anytime este brandul de asigurări digitale al Interamerican, parte din Achmea, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări din Olanda. Cu o cotă de piață de peste 45% în Grecia și Cipru, Anytime este recunoscut pentru abordarea paperless și pentru simplificarea experienței în domeniul asigurărilor. Sub filosofia „every moment, more”, brandul mizează pe accesibilitate, simplitate și orientare către client, oferind soluții digitale menite să aducă mai multă siguranță în viața de zi cu zi.