Doliu în lumea muzicii! Un fost concurent la Eurovision s-a stins din viață. Avea 48 de ani

Mai precis este vorba despre cântărețul armean Hayk Hakobyan, cunoscut și sub numele de scenă ”Hayko”. Artistul în vârstă de 48 de ani a fost răpus de coronavirus în cursul zilei de miercuri.

Cei care îi urmăresc activitatea din mediul online au putut observa că ultima postare pe contul său de Instagram datează de la începutul lunii septembrie, atunci când acesta cânta într-un restaurant.

Acesta a participat la Eurovisionul din 2007, de la Helsinki, acolo unde a interpretat melodia „Anytime you need”. El s-a clasat pe locul 8 în finală.

În anul 2003 și 2006, Hayko a fost ales cântărețul anului în cadrul Armenian National Music Awards. Acesta a aparticipat și la emisiunea de selecție națională pentru Eurovisionul din 2017, numită Depi Evratesil.

Pagina oficială de Twitter a Eurovision a postat un mesaj de condoleanțe, în care precizează că regretă tragica veste.

We’re very sorry to hear of the passing of Armenian artist Hayko.

Hayko represented his country at Eurovision 2007 where he finished 8th with his touching ballad ‘Anytime You Need’.

You will always be in our hearts ❤️💙🧡 pic.twitter.com/S0iRQgHAUY

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) September 29, 2021