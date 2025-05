Clubul Maccabi Haifa a transmis că întreaga familie a clubului este alături de cei apropiați ai lui Gadi Kinda. În comunicatul oficial, s-a menționat că echipa „deplânge decesul lui Gadi Raphael Kinda” și că întreaga familie a clubului „îmbrățișează familia Kinda și se roagă să nu mai cunoască nicio durere”.

Și Sporting Kansas City, clubul american la care Kinda a evoluat între 2020 și 2023, a postat un mesaj de susținere.

Pe 10 mai, când acesta era internat în spital, echipa din MLS a postat o imagine în care jucătorii pozau cu tricoul lui Kinda, în semn de susținere.

We are deeply saddened by the passing of former Sporting KC midfielder Gadi Kinda.

Our hearts are with Gadi’s family, his friends, teammates and all who knew him. pic.twitter.com/LYJaPXE1Ox

— Sporting Kansas City (@SportingKC) May 20, 2025