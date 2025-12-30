Consiliul Local din Sectorul 1 a decis, în ședința de marți, 30 decembrie, introducerea unei taxe de reabilitare termică pentru blocurile incluse în programul de anvelopare. Potrivit hotărârii, administrația locală va suporta costul integral al lucrărilor, însă va recupera 10% din valoarea acestora de la proprietarii de apartamente.

Sumele vor fi achitate eșalonat, pe parcursul a 10 ani, în două rate egale în fiecare an.

„Primăria Sectorului 1 va achita costurile anvelopării a peste 300 de blocuri din Sectorul 1, urmând să recupereze 10% din valoarea acesteia de la proprietari, sub forma acestei taxe de reabilitare termică, care va fi calculată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de fiecare proprietar. În cazul apartamentelor cu doi sau mai mulți proprietari, scutirea se aplică proporțional cu cota de proprietate deținută de persoana care se încadrează într-o categorie protejată”, a transmis Primăria condusă de George Tuță.

Taxa de reabilitare termică va fi achitată în două rate egale, cu termene de plată stabilite la 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an fiscal, conform hotărârii adoptate de Consiliul Local.

Recuperarea sumelor va începe de la 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și se va întinde pe o perioadă de 10 ani.

Hotărârea prevede și o serie de excepții de la plata taxei de reabilitare termică. Vor fi scutite următoarele categorii de persoane:

-persoane cu handicap sau familii care au în întreținere persoane cu handicap;

-persoane singure sau familii cu venituri medii nete lunare pe membru sub salariul mediu net pe economie, stabilite prin anchetă socială;

-veterani de război și soții sau soțiile supraviețuitoare ale acestora;

-pensionari cu venituri sub salariul mediu net pe economie;

-persoane aflate în sărăcie energetică sau încadrate ca consumatori vulnerabili de energie, conform Legii nr. 226/2021.

Administrația locală precizează că taxa poate fi achitată și integral sau anticipat, la solicitarea asociației de proprietari sau a proprietarilor individuali, însă fără acordarea de facilități fiscale.

„La cererea asociației de proprietari, taxa de reabilitare termică se poate achita și integral sau anticipat, fără acordarea de facilități fiscale. De asemenea, plata anticipată parțială a taxei de reabilitare termică, pentru unul sau mai mulți ani fiscali, poate fi efectuată la cererea proprietarului, fără acordarea de facilități fiscale, sumele achitate urmând a stinge anticipat obligațiile aferente perioadelor respective”, a precizat Primăria condusă de George Tuță.

Ce se întâmplă la vânzarea apartamentului

În cazul în care un apartament este vândut după stabilirea taxei, obligația de plată revine noului proprietar, proporțional cu perioada sau suma rămasă de achitat. Dacă tranzacția are loc înainte de stabilirea taxei, întreaga obligație de plată va fi preluată de noul proprietar.