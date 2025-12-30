Potrivit unei hotărâri adoptate în ședința de luni a Consiliul Local Timișoara, taxele și impozitele locale vor fi ajustate începând cu anul 2026. Măsurile vizează atât proprietățile imobiliare, cât și impozitarea mijloacelor de transport, fiind corelate cu modificările legislative aplicabile la nivel național.

În același timp, Primăria Municipiului Timișoara susține că pachetul fiscal pentru anul viitor include și elemente de sprijin pentru mediul de afaceri local, cu obiectivul de a menține locurile de muncă și echilibrul economic al orașului.

Pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice, autoritățile locale au decis menținerea cotei de impozitare de bază la 1,3%. În plus, a fost aprobată o cotă adițională redusă, de 16%, ceea ce conduce la o cotă finală de 1,5%, în scădere față de nivelul de 1,7% aplicat în anul 2025.

Conform exemplului prezentat de municipalitate, pentru o clădire nerezidențială cu o valoare impozabilă de aproximativ 29 de milioane de lei, impozitul datorat de o persoană juridică a fost în 2025 de circa 490.000 de lei, urmând ca în 2026 să scadă la aproximativ 433.000 de lei.

În cazul clădirilor rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum și al impozitelor pe mijloacele de transport, ajustările au fost făcute ca urmare a noilor reglementări legale naționale.

Acestea impun o majorare de aproximativ 79% a valorii impozabile exprimate în lei pe metru pătrat și eliminarea reducerilor aplicate anterior în funcție de vechimea imobilului, respectiv cele de 10%, 30% și 50%.

Municipalitatea arată că o serie de scutiri de la plata impozitelor locale nu vor mai fi aplicabile începând cu anul 2026. Este vorba despre scutirile acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat, persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum și despre alte facilități fiscale, eliminate în baza legislației naționale în vigoare.

Pentru contribuabilii care aleg să își achite integral impozitele locale până la data de 31 martie 2026, Primăria Municipiului Timișoara va acorda o bonificație de 10%. Reducerea se aplică atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, pentru impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport aferente întregului an 2026.

Măsurile adoptate vor intra în vigoare de la începutul anului viitor, urmând ca municipalitatea să comunice detaliat noile niveluri de impozitare către contribuabili.