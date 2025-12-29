Consiliul Local din Bistrița a adoptat, luni, într-o ședință extraordinară convocată de urgență, noile taxe și impozite locale pentru anul 2026. Majorările sunt substanțiale, în unele cazuri ajungând la procente cuprinse între 70 și 100%.

Proiectele privind taxele și impozitele locale, dar și taxele speciale, au fost aprobate cu largă majoritate. Din totalul de 21 de consilieri locali, 20 au fost prezenți la ședință, iar un singur consilier a votat împotrivă.

Primarul municipiului, Gabriel Lazany, a declarat că decizia este una dificilă, dar necesară pentru asigurarea fondurilor de dezvoltare ale orașului. El a subliniat că administrația locală are obligația de a explica aceste măsuri cetățenilor.

Edilul a precizat că banii suplimentari vor fi direcționați către proiecte de infrastructură și servicii publice, precum modernizarea străzilor, fluidizarea traficului, crearea de noi locuri de parcare, locuri de joacă și parcuri, nu doar către subvenții sau cheltuieli de personal.

Totodată, acesta a anunțat că în luna ianuarie va propune Consiliului Local o nouă organigramă a primăriei.

„Bistriţa, ca oraş, trebuie să se dezvolte, să se modernizeze, să aibă capacitatea să îşi poată susţine seniorii şi copiii, să ofere condiţii decente de trai pentru cetăţeni, nu doar să supravieţuiască. Noi suntem primii care trebuie să înţelegem acest lucru, pentru ca ulterior să le explicăm şi celor care ne-au votat, ca să poată să înţeleagă şi ei acest lucru. (…) Trebuie să utilizăm toţi banii cât mai responsabil posibil, pe proiecte care aduc plus valoare: pe modernizări de drumuri şi străzi, avem nevoie să fluidizăm traficul, să creăm noi locuri de parcare, noi locuri de joacă, avem de făcut parcuri unde să petrecem un timp liber de calitate, şi nu doar pentru plata subvenţiilor la transport sau la salubritate şi restul pe salarii la funcţionarii din primărie”, a afirmat Lazany.

Una dintre cele mai mari creșteri vizează taxa de salubrizare. Pentru utilizatorii casnici persoane fizice, taxa va crește de la 11,5 lei la 20 de lei de persoană pe lună. Persoanele juridice vor plăti 32 de lei de persoană pe lună.

Consumatorii vulnerabili de energie vor beneficia de o reducere, urmând să achite 10 lei de persoană pe lună. De asemenea, sunt scutiți de la plata taxei veteranii de război și văduvele acestora, persoanele persecutate politic, persoanele cu handicap grav sau accentuat și cele încadrate în gradul I de invaliditate.

Oficierea cununiei civile în zilele de sâmbătă sau duminică va fi taxată cu 250 de lei. Pentru ceremoniile organizate în afara sediului instituției, taxa va ajunge la 2.500 de lei.

Și divorțul administrativ va costa mai mult, taxa fiind majorată de la 750 la 1.000 de lei, potrivit hotărârii adoptate de Consiliul Local.

Administrația locală a decis majorarea tarifelor pentru atribuirea locurilor de înhumare, acestea urmând să fie de două până la trei ori mai mari față de nivelul actual.

Un loc de înhumare atribuit pentru șapte ani va costa între 250 și 350 de lei, față de 79 sau 105 lei în prezent. Pentru atribuirea pe o perioadă de 25 de ani, tarifele vor fi cuprinse între 750 și 1.000 de lei, comparativ cu 395 și 592 de lei în 2025.

Ștrandul municipal va avea, de asemenea, tarife majorate. Un bilet de intrare pentru adulți va costa 25 de lei, față de 13 lei în prezent. Copiii, studenții și pensionarii vor plăti 10 lei, față de 7 lei.

În plus, utilizarea unui șezlong va costa 15 lei, iar închirierea unei umbrele încă 15 lei, tarife cu aproximativ 50% mai mari decât cele practicate în anul 2025.