Primăria Turnu Roșu a anunțat introducerea unui sprijin financiar destinat cuplurilor nou-căsătorite, măsură care va intra în vigoare de la începutul anului 2026. Ajutorul, în valoare de 1.500 de lei, va fi acordat cuplurilor care îndeplinesc condiția domiciliului în comuna Turnu Roșu.

Inițiativa a fost propusă de consilierii locali Alexandra Iuliana Barcan și Ștefan Andrei Idu și a fost susținută de Primărie și Consiliul Local, ca parte a unei strategii mai ample de susținere a tinerelor familii și de încurajare a stabilității demografice la nivel local.

Anunțul a fost făcut public pe pagina de Facebook a Primăriei Turnu Roșu, unde administrația locală a explicat motivația din spatele acestei decizii și impactul pe care îl are asupra comunității.

„Când oamenii aleg să-și unească destinele, aleg mai mult decât o zi specială. Aleg un drum comun, cu responsabilitate, răbdare și încredere.

Din această convingere a pornit decizia Primăriei și a Consiliului Local Turnu Roșu ca, la inițiativa consilierilor locali Alexandra Iuliana Barcan și Stefan Andrei Idu, începând cu anul 2026, fiecare cuplu care se căsătorește și are domiciliul în comuna Turnu Roșu, să beneficieze de un sprijin financiar în valoare de 1.500 de lei.

Este un gest de respect pentru tinerele familii și un semn clar că administrația locală vede și susține începuturile. Un sprijin concret pentru cei care aleg să își construiască viața aici. Pași mici, făcuți constant, care construiesc încredere și dau sens viitorului comunității!”, se arată în mesajul publicat de primărie.

Potrivit administrației locale, sprijinul financiar va fi acordat cuplurilor care au domiciliul stabil în comuna Turnu Roșu la momentul încheierii căsătoriei. Detaliile privind procedura de acordare, documentele necesare și termenul de depunere a cererilor vor fi stabilite printr-o hotărâre a Consiliului Local, ce urmează să fie adoptată înainte de intrarea în vigoare a măsurii.

Autoritățile locale au precizat că ajutorul financiar are atât un rol simbolic, cât și unul practic, fiind gândit ca un sprijin pentru începutul vieții de familie, în contextul creșterii costurilor asociate organizării unei căsătorii și întemeierii unui cămin.

Prin această inițiativă, Primăria Turnu Roșu își propune să transmită un semnal de susținere pentru cuplurile tinere și să încurajeze alegerea comunei ca loc de trai pe termen lung. Măsura se înscrie într-o tendință mai largă a administrațiilor locale din România de a implementa politici publice orientate spre sprijinirea familiei și combaterea declinului demografic.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că astfel de măsuri, chiar dacă au un impact financiar relativ redus, pot contribui la consolidarea relației dintre comunitate și instituțiile locale și la crearea unui climat de încredere și stabilitate pentru viitor.