Alocațiile pentru copii reprezintă unul dintre cele mai importante drepturi sociale acordate de statul român, fiind virate lunar către un număr constant de beneficiari. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), sistemul de acordare a alocațiilor acoperă în prezent peste 3,5 milioane de copii la nivel național.

Datele oficiale arată că plata alocațiilor pentru copii presupune un efort bugetar semnificativ, gestionat prin mecanisme administrative care funcționează lunar. ANPIS centralizează atât numărul beneficiarilor, cât și sumele plătite, oferind o imagine clară asupra impactului financiar al acestui drept social.

Conform raportărilor aferente lunii noiembrie 2025, statul român a plătit alocațiile pentru copii în valoare totală de aproximativ 1,19 miliarde de lei. Suma medie acordată la nivel național a fost de 335,32 lei pentru fiecare beneficiar, valoare calculată în funcție de categoriile de vârstă și de situațiile speciale prevăzute de legislație.

Din punct de vedere al distribuției geografice, cei mai mulți beneficiari ai alocațiilor pentru copii au fost înregistrați în municipiul București, unde numărul acestora a ajuns la 363.313. Această concentrare reflectă densitatea populației și structura demografică a Capitalei.

Alocațiile pentru copii sunt plătite, în mod obișnuit, în data de 8 a fiecărei luni, aceasta fiind ziua standard de virare a sumelor către beneficiari. În cazul lunii ianuarie 2026, această dată coincide cu reluarea cursurilor școlare după vacanța de iarnă.

Ziua de 8 ianuarie 2026 va fi prima zi de școală din noul an, după perioada de sărbători și zilele libere legale de la începutul lunii. În acest context, este de așteptat ca alocațiile pentru copii să fie plătite în jurul acestei date, conform calendarului obișnuit.

Totuși, autoritățile atrag atenția că pot exista situații punctuale în care banii să ajungă pe cardurile beneficiarilor cu o ușoară întârziere. Astfel, în anumite cazuri, viramentele ar putea fi efectuate începând de luni, 12 ianuarie 2026, potrivit informațiilor citate de observatornews.

Aceste decalaje sunt influențate de zilele nelucrătoare și de procesarea bancară aferentă începutului de an, fără a indica modificări ale sistemului de plată sau ale drepturilor acordate.

Alocațiile pentru copii care vor fi plătite în 2026 nu vor suferi modificări față de anul anterior, sumele rămânând la nivelul stabilit prin majorările intrate în vigoare în luna ianuarie 2025. Aceste valori sunt prevăzute în legislația în vigoare și se aplică tuturor beneficiarilor eligibili.

Conform reglementărilor actuale, alocația pentru copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și pentru copiii cu dizabilități, este de 794 de lei lunar. Aceeași sumă se acordă și în cazul copiilor mai mari de doi ani care sunt încadrați într-o categorie de dizabilitate.

Pentru copiii cu vârsta de peste doi ani, care nu se află într-o situație specială, alocația lunară este de 323 de lei. Aceste valori sunt aplicabile la nivel național și sunt virate automat beneficiarilor înregistrați în sistemul ANPIS.

Pe lângă alocațiile pentru copii, o parte dintre elevi pot beneficia și de alte forme de sprijin financiar acordate de stat. Sistemul educațional prevede acordarea mai multor tipuri de burse, în funcție de performanță, situație socială sau nevoi speciale.

Statul român acordă burse de merit pentru elevii cu rezultate bune la învățătură, burse tehnologice pentru cei înscriși în învățământul profesional și tehnic, precum și burse sociale destinate elevilor proveniți din familii cu venituri reduse.

De asemenea, există burse pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore, măsură care completează alocațiile pentru copii și are ca scop menținerea acestora în sistemul de educație.