Impozit de 40 de lei pentru mașinile electrice
Anul 2026 aduce schimbări importante în materie de taxe locale, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal prin OUG nr. 78/2025. Noile reguli vizează atât proprietarii de locuințe și terenuri, cât și deținătorii de autoturisme, inclusiv cei care au ales soluții considerate până acum avantajoase fiscal.
Una dintre noutățile care a stârnit discuții este introducerea unui impozit fix de 40 de lei pentru mașinile electrice. În paralel, impozitul pentru toate mijloacele de transport înmatriculate va crește semnificativ, majorările fiind cuprinse între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare. Creșterile se aplică inclusiv vehiculelor hibride.
Există totuși o nuanță: pentru autoturismele hibride cu emisii de CO₂ de cel mult 50 g/km, consiliile locale pot decide acordarea unei reduceri de 30% a impozitului. Aceste detalii sunt analizate într-un material publicat de compania de consultanță PwC, care atrage atenția asupra impactului bugetar al noilor măsuri.
Impozitul pentru proprietăți crește, în medie, cu aproximativ 170%
Majorări consistente sunt prevăzute și pentru proprietăți. Impozitul pe metrul pătrat pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice va crește, în medie, cu aproximativ 170%. Aceeași creștere se va aplica și în cazul terenurilor intravilane fără construcții, precum și al terenurilor extravilane.
Pe de altă parte, statul introduce o facilitate punctuală pentru investiții: clădirile noi realizate în cadrul unor proiecte din industria prelucrătoare, depozitare sau logistică vor beneficia de scutire de impozit timp de doi ani. Scutirea se acordă începând cu 1 ianuarie a anului următor recepției construcției.
În sens contrar, dispare o facilitate mai veche. Este eliminată reducerea de 50% a impozitului pentru clădirile utilizate în scop turistic pe o perioadă de cel mult 180 de zile pe an, indiferent dacă proprietarul este persoană fizică sau juridică.
Un principiu esențial rămâne neschimbat: cota de impozitare pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu va putea coborî sub nivelul stabilit pentru anul 2025.
În ansamblu, modificările confirmă o direcție clasică de consolidare a veniturilor locale, prin lărgirea bazei de impozitare și renunțarea la o parte dintre facilitățile acordate în ultimii ani.
