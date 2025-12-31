Anul 2026 aduce schimbări importante în materie de taxe locale, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal prin OUG nr. 78/2025. Noile reguli vizează atât proprietarii de locuințe și terenuri, cât și deținătorii de autoturisme, inclusiv cei care au ales soluții considerate până acum avantajoase fiscal.

Una dintre noutățile care a stârnit discuții este introducerea unui impozit fix de 40 de lei pentru mașinile electrice. În paralel, impozitul pentru toate mijloacele de transport înmatriculate va crește semnificativ, majorările fiind cuprinse între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare. Creșterile se aplică inclusiv vehiculelor hibride.

Există totuși o nuanță: pentru autoturismele hibride cu emisii de CO₂ de cel mult 50 g/km, consiliile locale pot decide acordarea unei reduceri de 30% a impozitului. Aceste detalii sunt analizate într-un material publicat de compania de consultanță PwC, care atrage atenția asupra impactului bugetar al noilor măsuri.

Majorări consistente sunt prevăzute și pentru proprietăți. Impozitul pe metrul pătrat pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice va crește, în medie, cu aproximativ 170%. Aceeași creștere se va aplica și în cazul terenurilor intravilane fără construcții, precum și al terenurilor extravilane.

Pe de altă parte, statul introduce o facilitate punctuală pentru investiții: clădirile noi realizate în cadrul unor proiecte din industria prelucrătoare, depozitare sau logistică vor beneficia de scutire de impozit timp de doi ani. Scutirea se acordă începând cu 1 ianuarie a anului următor recepției construcției.

În sens contrar, dispare o facilitate mai veche. Este eliminată reducerea de 50% a impozitului pentru clădirile utilizate în scop turistic pe o perioadă de cel mult 180 de zile pe an, indiferent dacă proprietarul este persoană fizică sau juridică.

Un principiu esențial rămâne neschimbat: cota de impozitare pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu va putea coborî sub nivelul stabilit pentru anul 2025.

În ansamblu, modificările confirmă o direcție clasică de consolidare a veniturilor locale, prin lărgirea bazei de impozitare și renunțarea la o parte dintre facilitățile acordate în ultimii ani.