Poprirea este o formă de executare silită prin care creditorii pot recupera sumele datorate direct din conturile bancare sau din veniturile unei persoane fizice. Măsura este reglementată de Codul de procedură civilă și de legislația fiscală și se aplică strict în condițiile stabilite de lege, cu respectarea unor limite menite să protejeze debitorul.

În practică, dacă într-un cont bancar se regăsesc venituri precum salarii, pensii obișnuite, indemnizații cu caracter general sau alte venituri impozabile ale unei persoane fizice, aceste sume pot face obiectul unei popriri. Banca are obligația de a da curs solicitării venite din partea autorităților competente, în limita stabilită prin actele de executare.

Totuși, legislația nu permite blocarea integrală a tuturor sumelor existente într-un cont bancar, indiferent de proveniența acestora. Legea introduce noțiunea de venituri protejate, care nu pot fi urmărite, tocmai pentru a asigura resursele minime necesare traiului zilnic al debitorului și al familiei sale.

În materia executării silite, legea prevede explicit că anumite categorii de venituri sunt exceptate de la poprire, indiferent de tipul datoriei sau de creditorul care solicită măsura. Aceste excepții sunt stabilite pentru a proteja persoanele vulnerabile și pentru a preveni situațiile în care debitorii ar fi lipsiți de mijloacele de subzistență.

Printre sumele care nu pot fi urmărite se numără alocațiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale, inclusiv Venitul Minim de Incluziune, precum și bursele școlare și bursele sociale acordate elevilor și studenților. De asemenea, indemnizațiile pentru handicap și indemnizațiile acordate pentru creșterea copilului sau pentru concediul de maternitate sunt protejate de lege, potrivit barometru.ro.

Lista veniturilor exceptate de la poprire include și indemnizațiile de șomaj, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale, tichetele de masă și tichetele de vacanță, precum și pensiile minime garantate și alte prestații sociale cu caracter minimal. În aceeași categorie intră despăgubirile acordate pentru accidente de muncă, diurnele și alte sume cu destinație specială stabilite expres prin acte normative.

Aceste venituri nu pot fi urmărite nici de ANAF, nici de executorii judecătorești și nici de instituțiile bancare, indiferent de natura creanței. Protecția se aplică exclusiv sumelor cu destinație clară, iar dovada provenienței acestora este esențială pentru menținerea excepției de la executare.

Poprirea poate fi instituită de mai multe entități, în funcție de tipul datoriei și de cadrul legal aplicabil. ANAF are dreptul de a aplica poprirea în procedura de recuperare a obligațiilor fiscale restante, fără a fi necesară o hotărâre judecătorească suplimentară.

În cazul datoriilor către creditori privați, poprirea este pusă de un executor judecătoresc, la solicitarea acestora, după obținerea unui titlu executoriu. Acesta poate fi o hotărâre judecătorească definitivă sau un alt act care, potrivit legii, are putere executorie. Există și alte autorități care pot dispune poprirea, dacă sunt expres prevăzute de legislația în vigoare.

Măsura popririi nu este una permanentă și poate fi ridicată în mai multe situații. Ridicarea intervine atunci când datoria este achitată integral, când creditorul solicită încetarea executării sau când instanța dispune anularea ori limitarea popririi.

De asemenea, poprirea poate fi restrânsă sau ridicată atunci când debitorul face dovada că sumele urmărite provin din venituri protejate, iar banca aplică excepțiile prevăzute de lege.