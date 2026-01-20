Municipiul Târgu Mureș se confruntă cu un volum ridicat de datornici aflați în proceduri de executare silită. Informațiile publicate de Agenția de presă Rador arată că peste 9.000 de persoane figurează în evidențele Direcției Fiscale ca debitori, reprezentând aproape 8% din totalul populației orașului, raportat la cei 116.033 de locuitori înscriși la referendumul din 2021.

Cea mai mare pondere a restanțierilor – aproximativ 70% – o reprezintă persoanele fizice care nu și-au achitat anul trecut taxele și impozitele locale. Restul sunt firme sau alte entități juridice.

Suma totală de recuperat depășește 24 de milioane de lei, iar cea mai mare parte provine de la persoane fizice, unde debitul cumulat se ridică la 17 milioane de lei. Printre restanțe se găsesc impozite pe locuințe, clădiri, terenuri, mijloace de transport și alte taxe locale.

Reprezentanții administrației locale explică faptul că numeroși datornici se află în dificultate financiară, unii pierzându-și locul de muncă, alții având venituri foarte mici sau fiind plecați în străinătate fără a transfera responsabilitățile fiscale.

Directorul executiv al Direcției Fiscale Târgu Mureș, Szoverfi Lászl, detaliază pașii demarați după trimiterea somațiilor:

„La sfârșitul anului trecut s-au emis somații pentru peste 10.000 de persoane fizice și în jur de 1.800 de persoane juridice. Dintre aceștia, la finele anului și la începutul anului curent, au achitat o mare parte dintre debitori. Vor urma procedurile de executare silită și anume se va trece la identificare veniturilor, blocarea conturilor bancare și în cazul în care nu se recuperează sumele nici în acest mod, se va proceda la sechestrarea bunurilor aflate în proprietatea acestora. Sunt persoane care au venituri foarte mici, care și-au pierdut locurile de muncă și sunt multe persoane plecate din țară…”, spune Szoverfi Lászl.

Procesele descrise sunt prevăzute în Codul de procedură fiscală și includ:

-poprirea conturilor bancare

-poprirea veniturilor (salarii, pensii, indemnizații etc.)

-aplicarea sechestrului pe bunuri mobile și imobile

-valorificarea bunurilor prin licitație, dacă este cazul

Executarea silită nu se limitează la impozite, ci se aplică și amenzilor contravenționale, inclusiv celor pentru circulație sau ordine publică. Totuși, în multe situații, recuperarea banilor rămâne imposibilă.

Direcția Fiscală arată că există cazuri în care persoanele amendate nu figurează cu venituri declarate, nu au proprietăți pe numele lor sau au părăsit țara, ceea ce face ca executarea să fie fără efect.

Un exemplu este cel al amenzilor aplicate pentru prostituție, care sunt emise anual în număr ridicat, dar care „în multe cazuri nici nu pot fi recuperate din cauza faptului că persoanele în cauză nu au venituri legale și nici proprietăți pe numele lor”, ajungând ulterior să se prescrie după ani de zile.

Fenomenul restanțelor fiscale afectează bugetele locale, limitează investițiile și forțează autoritățile să recurgă la măsuri coercitive. În timp ce unele municipalități oferă eșalonări sau reduceri pentru plata anticipată, altele intensifică executările pentru a recupera bani necesari finanțării serviciilor publice.

În Târgu Mureș, administrația locală mizează pe faptul că procedurile inițiate vor aduce la buget cel puțin o parte din sumele acumulate.