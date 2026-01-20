Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a clarificat miercuri că măsurile incluse în reforma administrației publice nu sunt îndreptate împotriva cetățenilor care își respectă obligațiile fiscale, ci împotriva mecanismelor prin care unii reușesc să evite taxele.

Potrivit acestuia, pachetul legislativ va fi adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului în aceeași ședință în care va fi aprobat și planul de redresare economică.

Cseke Attila a subliniat că scopul proiectului este eficientizarea administrației și combaterea comportamentelor „rău-platnice”.

„Noi avem proiectul finalizat, este un proiect care în mare măsură este cel pe care l-am pus în transparență deja în vara anului trecut. Sigur, de-a lungul toamnei, au mai fost discuții și în coaliție, proiectul a mai fost modificat, completat, ajustat, mai ales pe partea de reducere a costurilor la autoritățile locale și centrale și din punctul acesta de vedere, noi, la Ministerul Dezvoltării, suntem pregătiți să promovăm acest pachet. Cel mai important mesaj public este acela de reducere a cheltuielilor funcționării statului”, a explicat Cseke Attila la RFI.

Ministrul afirmă că reforma ar fi trebuit deja implementată și că instituția pe care o conduce a finalizat documentele cu mult înainte de momentul adoptării.

„Îmi exprim o opinie personală, dacă poate ministrul să exprime o opinie personală: era binevenit ca acest pachet să fie deja în vigoare. Sigur, a trecut acum timpul, asta e, noi eram pregătiți de luni întregi cu acest pachet, Ministerul Dezvoltării era pregătit, cheltuielile statului trebuie reduse și acest pachet are măsuri ferme, concrete, în acest sens”, a afirmat el.

Cseke Attila a făcut bilanțul investițiilor gestionate de minister în 2025, punctând că toți constructorii și-au primit plățile restante.

„Noi totuși am închis anul 2025 cu câteva rezultate aș spune notabile. Pe partea de investiții, am reușit să achităm toate facturile pe care le-am avut în Ministerul Dezvoltării, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp, ceea ce a însemnat că toți constructorii și-au primit banii pe facturile restante, fie că erau în PNRR, fie că erau în Anghel Saligny, fie în alte programe guvernamentale, ceea ce dă o altă bază de pornire pentru 2026”, a spus ministrul.

În privința componentelor fiscale, ministrul spune că una dintre direcțiile importante ale reformei este eliminarea portițelor folosite de contribuabili care evită taxele locale.

„Aceste măsuri aduc o eficientizare în funcționarea serviciilor publice. Acest pachet prevede câteva măsuri care aduc la suprafață abuzurile sau existența unor portițe care există astăzi în legislația din România. Am dat săptămâna trecută exemplul care a început să fie un fenomen, văd din cifrele cerute de la anumite primării, prin care avem cetățeni care evită plata impozitelor locale (…).”

Mesajul ministrului este că legislația trebuie să fie echitabilă pentru toți, inclusiv pentru contribuabilii corecți:

„Statul vrea să se îngrijească de faptul că cei răi-platnici vor plăti și ei”, a transmis Cseke.

Pachetul de reformă este dezbătut în plin proces de ajustare bugetară, fiind conceput să reducă cheltuielile administrative, să optimizeze resursele umane din instituții și să îmbunătățească colectarea taxelor. Asumarea răspunderii permite Guvernului adoptarea proiectului fără vot în Parlament, cu excepția cazului în care opoziția depune moțiune de cenzură.