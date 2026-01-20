Un proiect de lege aflat acum în dezbatere publică propune reguli noi pentru vânzarea mașinilor și plata impozitului. Scopul este să clarifice cine și când trebuie să plătească și să reducă birocrația.

Proiectul de lege pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării operează modificări ale Codului Fiscal care vizează modul de impozitare a autovehiculelor cumpărate și vândute în același an, dar și procedura de radiere din circulație. În prezent, impozitul se plătește de persoana care deține mașina la 31 decembrie, ceea ce a creat confuzie pentru mașinile cumpărate și vândute în același an.

Proiectul de lege propune ca, în aceste cazuri, să existe un singur termen de plată, chiar la data vânzării mașinii. Proprietarul trebuie să depună declarația de radiere în 30 de zile de la vânzare, iar din 1 ianuarie anul următor nu mai datorează impozit pentru acea mașină. De asemenea, trebuie să achite toate taxele restante până la radiere.

„Se stabilește obligația proprietarului de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport și precizând că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, acesta nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport. De asemenea, se reafirmă obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii”, se arată în expunerea de motive.

Scopul este simplificarea calculului și plății impozitului și clarificarea responsabilităților proprietarilor. Procedura de radiere va fi mai clară, cu termene și obligații bine definite, iar plata impozitului după radiere va fi eliminată.

În general, aceste modificări vor ajuta la o administrare fiscală mai eficientă și vor reduce greșelile sau confuziile.

Totodată, legea stabilește clar cine plătește taxe și impozite locale și corectează unele facilități fiscale care nu mai sunt sustenabile, ajutând la echilibrarea bugetului și la reducerea inechităților.

Scopul final este ca sistemul fiscal să fie mai clar, echitabil și adaptat la nevoile actuale ale țării.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că există persoane care își plătesc impozitele devreme, în primele luni ale anului, dar și alții care încearcă să evite plata, mai ales la mașinile cu motoare mari.

El a spus că se întâmplă în mai multe localități ca cineva să cumpere în martie o mașină cu motor mare, să o scoată din evidența primăriei în decembrie pentru a nu plăti impozitul, și apoi să o înregistreze din nou în ianuarie. El a arătat că aceste practici afectează bugetele locale și creează nemulțumire în rândul contribuabililor care plătesc corect.

Noul proiect de lege prevede că impozitul va fi datorat chiar și pentru o singură lună de înregistrare în evidența primăriei, astfel încât să nu mai fie posibilă evitarea plății.