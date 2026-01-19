Potrivit informațiilor comunicate de Departamentul de Poliție din New York, accidentul în care și-a pierdut viața Kianna Underwood s-a produs în jurul orei 6:45 dimineața, în cartierul Brownsville din Brooklyn. Actrița, în vârstă de 33 de ani, încerca să traverseze strada într-o zonă în care nu avea prioritate de trecere, conform primelor date ale anchetei.

Primul autoturism implicat în incident a fost un Ford Explorer negru, fabricat în 2021. Conform anchetatorilor, șoferul acestui vehicul avea semafor verde, însă ar fi intrat pe banda greșită pentru a depăși o altă mașină aflată în trafic. În acel moment, autoturismul a lovit-o pe Kianna Underwood, iar conducătorul auto nu a oprit pentru a acorda ajutor sau pentru a anunța autoritățile.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă arată că victima a așteptat câteva secunde înainte de a păși pe carosabil. După impact, corpul său a fost târât pe o distanță de aproape două străzi. La scurt timp, Kianna Underwood a fost lovită din nou de un al doilea autoturism, un sedan gri închis, al cărui șofer a părăsit, de asemenea, locul accidentului.

Echipajele de urgență sosite la fața locului au constatat decesul actriței, fără ca medicii să mai poată interveni pentru salvarea acesteia, scrie presa străină.

Kianna Underwood a devenit cunoscută publicului larg la începutul anilor 2000, odată cu apariția sa în sezonul al zecelea al emisiunii „All That”, difuzată de postul Nickelodeon. Producția era una dintre cele mai populare emisiuni pentru tineri din acea perioadă, iar prezența sa a fost remarcată de fani și colegi de platou.

Pe lângă rolurile de televiziune, Kianna Underwood și-a împrumutat vocea personajului Fuchsia Glover din serialul animat „Little Bill”. Actrița a participat la aproximativ 24 de episoade ale producției, difuzate între anii 1999 și 2004. Contribuția sa la acest proiect a fost considerată una importantă, personajul fiind bine cunoscut în rândul publicului tânăr.

De-a lungul anilor, Kianna Underwood a fost descrisă de apropiați drept o persoană energică, cu o personalitate deschisă, care a lăsat o amprentă puternică asupra celor cu care a lucrat.

După confirmarea decesului, mai multe persoane din comunitate și din industria divertismentului au vorbit despre parcursul și dificultățile cu care s-a confruntat Kianna Underwood în ultimii ani. Angelique Bates, una dintre actrițele din distribuția originală a emisiunii „All That”, a rememorat momentul în care s-au întâlnit la o petrecere a distribuției, în 2005.

Aceasta a vorbit despre problemele prin care actrița ar fi trecut ulterior, inclusiv episoade de instabilitate și lipsa unei locuințe permanente. Bates a subliniat că situația sa era cunoscută de mai multe persoane din cercul apropiat și a atras atenția asupra nevoii de sprijin pentru foștii copii-actori.

Un locuitor din zonă, Andy Sierra, supervizor al unui magazin din apropiere, a declarat că o cunoștea pe Kianna Underwood din cartier și că încerca să o ajute ori de câte ori avea ocazia.

„Este o tragedie. Obișnuiam să îi ofer mâncare sau bani atunci când o vedeam în zonă”, a spus acesta.

Departamentul de Poliție din New York a anunțat că investigația este în desfășurare și că sunt căutați ambii șoferi implicați în accidentul soldat cu moartea Kianna Underwood. Anchetatorii analizează imaginile video disponibile și încearcă să identifice vehiculele implicate, precum și traseul acestora după părăsirea locului faptei.

Autoritățile fac apel la orice persoană care deține informații relevante să contacteze linia Crime Stoppers a NYPD, la numărul 1-800-577-TIPS (8477), sau să transmită date online. Poliția precizează că toate informațiile primite vor fi tratate confidențial.

Cazul readuce în atenție problema accidentelor de tip hit-and-run din marile orașe americane, în timp ce numele Kianna Underwood rămâne asociat atât cu succesul său artistic din copilărie, cât și cu o tragedie care a marcat comunitatea locală.