Retragerile de numerar, transferurile sporadice sau schimburile valutare de rutină par inițial fără efect asupra bugetului. În realitate, sunt taxate aproape fiecare în parte, iar costurile se cumulează pe parcursul lunilor.

Potrivit unor analize realizate pe agregatele BNR, un utilizator obișnuit poate ajunge la pierderi anuale între 200 și 400 de lei, doar din comisioane recurente. Multe dintre aceste taxe sunt fragmentate și greu de sesizat atunci când apar în extrasul de cont.

Comisioanele sunt percepute pentru:

-administrarea contului,

-utilizarea cardului,

-retragerile de numerar de la ATM,

-plăți în valută,

-transferuri interbancare,

-neîndeplinirea unor condiții contractuale (ex: venit lunar minim).

De regulă, clientul vede doar debitarea, fără a înțelege imediat ce a declanșat taxa.

Cele mai scumpe comisioane nu sunt neapărat cele cu valoare mare, ci cele greu de anticipat. Documentele bancare sunt în continuare dominate de termeni tehnici și paragrafe dense, ceea ce face dificilă estimarea costului real al contului.

Taxele sunt aplicate adesea:

-doar în anumite situații,

în combinație cu alte condiții din contract,

cu procente + sume minime obligatorii.

Un exemplu des întâlnit sunt retragerile de numerar: procentul pare mic, dar suma minimă aplicată poate face ca o retragere de valoare mică să fie disproporționat de scumpă.

Diferențe semnificative apar și între:

-retragerile de la ATM-ul propriei bănci,

-retragerile de la alte bănci din România,

-retragerile din străinătate.

Aceste diferențe sunt menționate în contracte, dar de multe ori rămân neobservate până la debitare.

Atunci când cardul este folosit într-o altă monedă decât cea a contului, apar două surse de cost:

-cursul de schimb aplicat de bancă sau de procesator,

-comisioanele de conversie valutară.

În unele situații, o plată în străinătate cu un card în lei ajunge să coste mai mult decât plata direct în moneda locală, din cauza conversiilor succesive (ex: lei → euro → moneda locală).

Băncile își rezervă, prin contract, dreptul de a modifica periodic comisioanele. Actul de schimbare se comunică de regulă prin notificări digitale, pe email sau în aplicații. Mulți utilizatori nu reevaluează pachetul de servicii după astfel de notificări, ceea ce duce la costuri suplimentare în timp.

Pentru majoritatea românilor, contul de salariu este produsul bancar principal. Acesta este promovat frecvent ca fiind fără comisioane, însă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Cele mai comune sunt:

-încasarea unui venit minim lunar,

-un număr minim de tranzacții pe lună,

-utilizarea cardului pentru plăți la comercianți.

În lipsa lor, comisioanele revin automat, fie sub forma taxei de administrare, fie a taxei lunare pe card.

Pachetele uzuale pot genera costuri între 20–40 lei/lună, ceea ce înseamnă peste 300–400 de lei pe an dacă nu sunt respectate condițiile.

Un audit minimal presupune:

– verificarea extraselor bancare pe ultimele 12 luni,

– recitirea capitolului privind comisioanele,

– compararea costurilor cu modul real de utilizare,

– analiza eventualelor alternative din piață.

Un cont care este „gratuit” doar teoretic poate deveni costisitor dacă nu corespunde stilului de utilizare al clientului.

Baza de date ANPC privind taxele bancare arată instituțiile cu valori minime competitive pentru anumite servicii. Totuși, datele nu pot fi comparate perfect, pentru că diferențele între pachete sunt mari.

Exemple menționate în analiză:

Libra Internet Bank

-frecvent valori minime foarte reduse pentru administrarea contului / cardului,

-anumite pachete declară 0 lei pentru administrare,

model orientat spre operare digitală.

ING Bank

-administrare cont și card 0 lei, dacă există venit recurent și utilizare activă,

-costuri apar dacă condițiile nu sunt respectate.

Banca Transilvania

-comisioane moderate, considerat model stabil,

-există taxe fixe sau condiționate,

-comisioane procentuale cu praguri minime clare.

Exim Banca Românească

-costuri minime competitive în unele pachete,

-în afara pachetelor, pot apărea diferențe mari între operațiuni interne/externe.

Intesa Sanpaolo Bank

-valori minime rezonabile în cadrul unor pachete,

-posibil comision zero cu anumite condiții de rulaj,

-în afara pachetelor, costuri lunare mai ridicate.