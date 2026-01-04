În primele două zile de utilizare a euro în Bulgaria, tranzacțiile prin card au fost predominante, conform datelor furnizate de BORICA AD, compania care gestionează infrastructura națională de carduri și plăți.

Între 1 și 2 ianuarie 2026, bulgarii au efectuat peste 933.000 de tranzacții la terminale POS și ATM-uri, cu o valoare totală de aproape 42 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 82 de milioane de leva bulgărești (BGN), potrivit novinite.com.

Peste 804.000 de plăți au fost efectuate la terminalele POS, însumând mai mult de 20 de milioane de euro, adică aproximativ 39 de milioane BGN.

Valoarea medie a unei tranzacții cu cardul a fost de circa 25 de euro, echivalentul a aproape 49 BGN. Această tendință confirmă faptul că plățile fără numerar devin standardul preferat de consumatori.

Reprezentanții BORICA subliniază impactul asupra comercianților:

„Cu peste 86% din totalul tranzacțiilor realizate numeric prin terminale POS, comercianții care nu oferă opțiuni de plată cu cardul riscă să se excludă de la cel mai activ segment de clienți și cheltuieli în noul context monetar”.

Activitatea intensă la terminalele POS a indicat că, în ciuda trecerii la o monedă nouă, bulgarii au continuat să folosească metodele moderne de plată, iar comercianții au înregistrat volume importante în retail, restaurante și servicii.

Retragerile de numerar au continuat să fie relevante în primele 48 de ore de la adoptarea euro. În această perioadă, au fost efectuate peste 125.000 de retrageri de la ATM, însumând mai mult de 18 milioane de euro, aproximativ 35 de milioane BGN.

Valoarea medie a fiecărei retrageri a fost de 144 de euro, în jur de 282 BGN. În același interval, aproape 3.500 de depuneri la bancomate au însumat aproape 3,8 milioane de euro, adică aproximativ 7,4 milioane BGN, cu o depunere medie de aproximativ 1.100 de euro, echivalentul a 2.150 BGN.

Aceasta arată că, deși plățile cu cardul sunt dominante ca număr, bancomatele rămân esențiale pentru tranzacțiile de valoare mai mare. În medie, sistemul a procesat aproape 19.500 de tranzacții pe oră, adică 324 pe minut sau 5,4 pe secundă.

Intrarea Bulgariei în zona euro a fost oficializată în noaptea de Anul Nou, transformând țara în a 21-a membră a monedei unice europene. Această schimbare are implicații imediate pentru consumatori și afaceri, deoarece ajustarea la euro modifică obiceiurile de plată și gestionarea numerarului.

Datele BORICA arată că tranzacțiile fără numerar sunt așteptate ca normă, nu doar ca opțiune suplimentară. Această tendință poate accelera digitalizarea plăților și adoptarea serviciilor bancare moderne, oferind un control mai bun asupra fluxurilor financiare și o monitorizare mai precisă a cheltuielilor.

Adoptarea euro presupune o adaptare rapidă din partea comercianților și clienților. Volumul ridicat de tranzacții și retrageri în primele două zile indică că populația a acceptat rapid noua monedă, menținând în același timp preferința pentru metodele moderne de plată.