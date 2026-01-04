Datele oficiale arată că numărul ieftinirilor a depășit clar cel al scumpirilor. Cele mai vizibile reduceri de preț s-au regăsit la fructe, produse lactate, carne, ouă și alimente de bază precum zahărul, orezul și leguminoasele. Chiar dacă diminuările de preț nu au fost foarte mari, acestea sunt suficiente pentru a contura o stabilizare a costurilor alimentare și o relaxare a presiunii asupra bugetelor gospodăriilor.

Există însă și excepții importante de la această tendință. Unele legume au înregistrat creșteri de preț, influențând ușor evoluția generală a pieței. Cele mai mari majorări procentuale au fost consemnate la castraveți și roșii, produse care nu se află în sezon. Dovleceii au urmat aceeași direcție de scumpire, în timp ce varza și ceapa au avut creșteri mai moderate, conform datelor oficiale citate de Novinite.

În contrast, alte legume esențiale pentru consumul zilnic s-au ieftinit. Ardeii, morcovii și cartofii se numără printre produsele care au înregistrat scăderi de preț, contribuind la menținerea unui nivel mai accesibil al coșului alimentar. În ceea ce privește fructele, aproape toate categoriile au devenit mai ieftine, bananele fiind singura excepție notabilă.

Scăderi de preț au fost observate și în sectorul produselor lactate, unde laptele, untul și anumite tipuri de brânzeturi s-au ieftinit, compensând ușoarele creșteri apărute la alte articole din această categorie. De asemenea, la carne și ouă, evoluția generală a fost una de reducere a prețurilor.

Chiar dacă indicele general al pieței alimentare a înregistrat o ușoară creștere, această evoluție este explicată în principal de scumpirile punctuale la unele legume și nu de o majorare generalizată a costurilor. În ansamblu, datele indică faptul că Bulgaria încheie anul cu mai multe ieftiniri decât scumpiri la alimentele de bază, oferind consumatorilor un context mai favorabil din punct de vedere al prețurilor.

Evoluția prețurilor indică o stabilizare treptată a pieței alimentare, susținută de o ofertă mai bună și de temperarea costurilor de producție și transport. Pentru consumatori, aceste ajustări se reflectă într-o presiune mai redusă asupra cheltuielilor zilnice, chiar dacă diferențele între categorii rămân vizibile.