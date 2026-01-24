Modificările recente aduse Legii societăților comerciale, parte a pachetului fiscal 2 din anul trecut, au transformat activul net contabil (ANC) într-un reper esențial pentru funcționarea firmelor. Acesta nu mai este doar un indicator contabil, ci reflectă în mod direct sănătatea financiară a companiei și poate influența distribuirea dividendelor sau restituirea împrumuturilor către acționari.

Activul net contabil reprezintă diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor, adică valoarea rămasă proprietarilor după achitarea tuturor obligațiilor. Conform noilor reglementări, dacă ANC este negativ, distribuirea dividendelor sau restituirea creditărilor către acționari nu este permisă, iar pentru a putea efectua astfel de operațiuni, activul net trebuie să atingă cel puțin 50% din valoarea capitalului social.

„Având în vedere noile contexte fiscale, în mod cert și controalele ANAF devin mai stricte și riguroase, iar proprietarii firmelor sunt nevoiți să înțeleagă și să monitorizeze acest indicator cu o atenție mai deosebită decât până acum sau să colaboreze mai îndeaproape cu profesioniștii contabili, indiferent că sunt interni sau externi”, a declarat expertul contabil Cosmin Dumitrașcu.

În ultimii ani, însă, multe companii au operat cu capitaluri proprii reduse și au distribuit dividende agresiv, profitând de creșterea impozitului de la 5% la 8%, apoi 10%, și, începând cu 2026, la 16%. În aceeași perioadă, s-au înregistrat frecvent împrumuturi de la și către acționari, uneori fără a reflecta realitatea financiară a societății.

Nerespectarea regulilor privind ANC poate atrage sancțiuni considerabile, între 10.000 și 200.000 de lei, la care se pot adăuga dobânzi, penalități și reclasificarea dividendelor ca venituri impozabile suplimentare. În plus, administratorii pot fi trași la răspundere pentru distribuiri ilegale sau pentru împrumuturi considerate mascare de profit, inspectorii fiscali având posibilitatea de a le reîncadra ca dividende și de a impune impozitul corespunzător.

„Avem de-a face cu limitări extrem de clar evidențiate cu privire la ridicarea de dividende. În caz contrar, conform noii legislații, sunt amenzi foarte mari. Sancțiunea în caz de nerespectare este între 10.000 lei – 200.000 lei”, a mai arătat Cosmin Dumitrașcu.

Astfel, firmele care obișnuiau să acorde împrumuturi în loc de dividende trebuie să fie extrem de prudente. Orice decizie trebuie luată pe baza unei evaluări clare a activului net și în strânsă consultare cu profesioniști contabili, pentru a evita sancțiuni și probleme legale majore.

Modificările legislative subliniază că sănătatea financiară a unei firme nu mai este doar o chestiune internă, ci un element crucial de conformitate fiscală și juridică, iar controlul ANAF va fi mai strict ca niciodată.