Fostul premier Petre Roman s-a aflat sâmbătă seară în studioul România TV, unde a făcut o amplă analiză a situației socio-politice din România, atrăgând atenția asupra fenomenului de dezbinare care afectează atât societatea, cât și mediul politic.

Petre Roman a explicat că dezbinarea politică este prezentă în mai multe țări și a spus că ceea ce se vede în România este rezultatul unei acumulări în timp. El a apreciat că, în ultimii 10–15 ani, țara a cunoscut un declin constant în politică, iar acest lucru a generat o neîncredere tot mai mare a românilor în politicieni.

„Dezbinarea politică este prezentă în mai multe țări, din păcate. Ce vedem acum este rezultatul unei acumulări în timp. În ultimii 10-15 ani, am avut un declin constant în politică”, a afirmat fostul premier.

Petre Roman a explicat, la România TV, faptul că neîncrederea are motive serioase și a condus la opinii radicale, întrucât politica ar trebui să aducă soluții viabile și să le realizeze.

Roman a subliniat că România are o configurație politică, dar lipsește un plan de acțiune, iar această situație îl îngrijorează profund. El a mai spus că politica autohtonă livrează tot mai puține soluții viabile, ceea ce amplifică frustrarea publică.

„Și au motive serioase pentru această neîncredere, care duce și la opinii radicale. Politica există pentru a aduce soluții viabile și a le realiza. (…) Avem un fel de configurație politică, dar nu avem un plan de acțiune. Asta e partea care mă doare în acest moment”, a spus fostul politician.

Fostul premier a abordat și măsurile de austeritate adoptate de guvern, pe care le-a caracterizat ca fiind luate „cu toptanul, haotic uneori”. El a susținut că măsurile trebuie să se articuleze între ele și a criticat modul în care Executivul a prezentat necesitatea redresării bugetului.

Roman a explicat că prezentarea problemei datoriei publice a fost agresivă și a atras atenția că nu este corect să li se spună oamenilor că ei sunt de vină. El a adăugat că cei responsabili pentru deficit ar trebui să vină cu soluții concrete și să explice cum vor rezolva problema, pentru că altfel nu vor fi crezuți. Potrivit lui, rănile trebuie „pansate”, nu „tăiate” acolo unde curge sânge.

„Prezentarea problemei datoriei publice este agresivă. Nu te duci la oameni să le spui că ei sunt de vină! Cei care sunt responsabili (pentru deficitul bugetar – n.red.) vin și spun ‘uite cum o să facem’. Păi nu te cred! (…) Trebuie să pansăm rănile, nu să tăiem unde curge sânge”, a precizat Petre Roman.

În acest context, Petre Roman a dat exemplul pensionarilor, pe care i-a descris ca fiind dependenți exclusiv de pensie. El a spus că nu poate accepta neacordarea drepturilor ce le sunt cuvenite conform legii, făcând referire la indexarea amânată în ianuarie 2026 pentru al doilea an consecutiv. Fostul premier a insistat că această categorie socială nu trebuie sacrificată în numele redresării bugetare.

Pe de altă parte, Roman a criticat în termeni duri USR și AUR, acuzând USR de „bolșevism” și explicând că acest lucru se vede în modul în care partidul face numiri în funcții publice.

El a susținut că USR-iștii aplică o soluție de tip „sunt ai mei, îi pun în funcții” și că au ajuns să dețină „chei ale politicii românești”.

„Soluția bolșevică a USR – sunt ai mei, îi pun în funcții! (…) Au ajuns să dețină chei ale politicii românești, care însă nu deschid drumuri”, a afirmat fostul prim-ministru.

În ceea ce privește AUR, Petre Roman a afirmat că liderul George Simion și colegii săi nu au nicio soluție concretă la problemele pe care le reclamă, ceea ce, în opinia lui, înseamnă că partidul nu poate fi considerat o alternativă.

În final, Petre Roman a spus că el crede în „valoarea naționalismului patriotic”, chiar dacă acest lucru nu va fi pe placul USR-iștilor.