Guvernul României a aprobat vineri, 27 februarie 2026, o modificare esențială la legea pensiilor magistraților, prin care articolele ce ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 vor fi aplicate imediat, de la data intrării în vigoare a legii. Decizia a fost oficializată prin Legea nr. 24/2026, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151.

Așadar s-a eliminat pasajul care stipula că prevederile se aplică de la 1 ianuarie 2026, adică retroactiv, în contextul în care legea a primit undă verde de la CCR abia spre finalul lunii februarie.

Această modificare urmărește să respecte principiul neretroactivității și să elimine orice neconcordanță între termenele inițiale și aplicarea efectivă a prevederilor legale.

Prin această ajustare, Guvernul dorește să asigure un cadru legal clar și predictibil pentru pensiile magistraților, evitând întârzierile sau conflictele legale generate de termenele inițiale.

„Este o modificare de corelare a termenelor, astfel încât să fie respectat principiul neretroactivităţii”, precizează Guvernul.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale a României, care a confirmat constituționalitatea reformei.

Pe pagina sa de Facebook, președintele a declarat că această recalibrare a pensiilor magistraților reprezintă „un gest de echitate, așteptat de societatea noastră” și a subliniat că „încrederea cetățenilor în stat se recâștigă atunci când reformele așteptate de societate devin realitate”.

Curtea Constituțională a României a publicat joi, 26 februarie 2026, motivarea deciziei din 18 februarie, confirmând că proiectul de lege al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților este constituțional. Decizia a fost publicată în același timp în Monitorul Oficial, consolidând legal aplicarea imediată a noilor prevederi.

Noile reguli prevăd: