Decizia Secţiei pentru procurori a CSM privind conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost adoptată în cadrul şedinţei desfăşurate luni, când membrii secţiei au analizat propunerea înaintată de ministrul Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al instituţiei.

În urma deliberărilor, membrii secţiei au acordat aviz favorabil în unanimitate pentru numirea lui Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA. Instituţia a anunţat oficial rezultatul votului printr-un comunicat transmis după şedinţă.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a domnului IOAN-VIOREL CERBU, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (unanimitate)”, informează CSM.

Avizul acordat de CSM reprezintă o etapă obligatorie în procedura de numire a conducerii parchetelor importante, însă acesta are caracter consultativ. Decizia finală privind numirea în funcţie urmează să fie luată de preşedintele României, după finalizarea tuturor etapelor prevăzute de lege.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a Secţiei pentru procurori din CSM au fost discutate şi alte două propuneri de numire în funcţii de conducere din sistemul parchetelor, însă acestea nu au primit încă avizul necesar.

Prima situaţie vizează propunerea privind numirea actualului procuror general Alex Florenţa în funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Membrii secţiei nu au ajuns la o majoritate clară, iar punctul a fost amânat pentru o şedinţă viitoare.

„Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului ALEX-FLORIN FLORENŢA, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. (3 voturi da, 3 voturi nu”, conform CSM.

Aceasta este a treia amânare în cazul acestei propuneri, ceea ce arată dificultatea obţinerii unui consens în interiorul Secţiei pentru procurori.

O altă decizie de amânare luată în cadrul şedinţei CSM îl vizează pe actualul procuror-şef al DNA, Marius Voineag, propus pentru funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Şi în acest caz, votul membrilor Secţiei pentru procurori a fost împărţit în mod egal, ceea ce a dus la imposibilitatea acordării unui aviz. Ca urmare, analiza propunerii va fi reluată într-o şedinţă ulterioară.

„Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului MARIUS-IONUŢ VOINEAG, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. (3 voturi da, 3 voturi nu”, precizează CSM.

Avizul CSM în aceste proceduri are caracter consultativ, iar decizia finală privind numirea în funcţii de conducere în marile parchete îi aparţine preşedintelui României, Nicuşor Dan.

Procedura de selecţie pentru conducerea principalelor parchete din România continuă în aceste zile. Marţi este programată ultima zi de audieri pentru funcţiile de conducere din cadrul marilor structuri de parchet.