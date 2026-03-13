Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Curții Supreme și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit la „OFF THE RECORD” despre problema legată de impactul bugetar al pensiilor magistraților și despre tensiunile care apar între diferitele categorii din sistemul public.

El a explicat că cifrele care apar în presă sunt adesea exagerate și scoase din context, ceea ce a dus la neînțelegeri între diferite profesii. Alistar a spus că Guvernul nu a publicat impactul bugetar pentru că ar fi fost ridicol: dacă s-ar fi luat toate persoanele care ar fi putut să se pensioneze în 2026 și s-ar fi înmulțit cu suma pensiei respective, rezultatul ar fi fost de maxim 18 milioane de lei pe an, adică mai puțin decât bugetul de publicitate al Primăriei Oradea pentru 2025, care era de 25 de milioane de lei.

El a adăugat că această exagerare a creat conflicte false între diferite categorii din sistemul bugetar. Potrivit lui, această psihoză a fost creată ca să stârnească invidie între angajații din sistem: cine câștigă mai mult și cine câștigă mai puțin. Alistar a spus că, dacă ne uităm la veniturile reale din sistemul bugetar, magistrații nu sunt cei care câștigă cel mai mult.

„De ce credeți că Guvernul nu a pus impactul bugetar? Pentru că era ridicol. Au luat sume, dar, cum spuneți dumneavoastră, sunt foarte puțini. Dacă luam în calcul toate persoanele care erau apte a se pensiona în 2026 și înmulțeam cu suma asta de s-a tăiat acum, și înmulțeam cu 12, ieșim undeva la vreun maxim 18 milioane de lei, în condițiile în care bugetul de publicitate al primăriei Oradea în anul 2025 a fost de 25 de milioane de lei. Buget de publicitate a unei primării de municipiu. Și discutăm de această valoare. Deci, s-a creat această psihoză pentru a crea o dușmănie între categoriile socio-profesionale: care câștigă mai mult, care câștigă mai puțin. Dacă e să ne uităm la venituri din sistemul bugetar, o să fiți surprinsă. Nu magistrații au cele mai mari venituri”, a punctat Alistar.

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Curții Supreme și fost membru al CSM, a explicat în emisiunea OFF THE RECORD că justiția din România trebuie să rămână independentă și să nu fie influențată de presiuni externe, fie ele politice, civice sau din mass-media.

El a subliniat că este important ca sistemul judiciar să nu fie folosit pentru interese politice sau personale și că societatea trebuie să decidă dacă vrea o justiție care să protejeze pe toată lumea sau una care să fie afectată de dorințe de răzbunare. Alistar a spus că unele presiuni din afara sistemului, chiar și din partea ONG-urilor sau a organizațiilor civice, pot fi periculoase dacă încearcă să influențeze direct deciziile judecătorești.

Fostul membru al CSM a adăugat că justiția trebuie protejată, iar deciziile să fie luate fără influențe externe. El a precizat că independența judiciară nu este doar o regulă legală, ci un element esențial pentru ca societatea să funcționeze corect.