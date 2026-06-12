Pensia medie a scăzut în primul trimestru din 2026. Datele oficiale INS arată și diferențe mari între județe

Pensia medie lunară din România a înregistrat o scădere în primul trimestru al anului 2026 comparativ cu ultimele trei luni din 2025, arata ultimele date INS. În același timp, numărul pensionarilor a continuat să se reducă ușor, iar diferențele dintre județele cu cele mai mari și cele mai mici pensii au rămas semnificative.

Datele au fost publicate de Institutul Național de Statistică în raportul privind numărul pensionarilor și pensia medie lunară aferent trimestrului I 2026.

Potrivit INS, numărul mediu de pensionari a fost de 4,92 milioane de persoane în trimestrul I 2026, cu aproximativ 7.000 mai puțini decât în trimestrul anterior. În același interval, pensia medie lunară pentru toate categoriile de pensionari a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de trimestrul IV din 2025.

Raportul mai arată că indicele pensiei medii reale a fost de 97,3%, ceea ce reflectă evoluția pensiilor în raport cu prețurile de consum.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul mediu de pensionari a crescut cu aproximativ 20.000 de persoane, iar pensia medie lunară a fost cu 0,6% mai mare.

Datele INS arată că din totalul pensionarilor, aproximativ 4,58 milioane provin din sistemul asigurărilor sociale de stat. Pensia medie pentru această categorie a fost de 2.820 de lei în trimestrul I 2026.

Cea mai mare categorie este reprezentată de pensionarii pentru limită de vârstă, care însumează aproape 4 milioane de persoane. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.269 de lei. Pensionarii cu pensii de urmaș au avut o pensie medie de 1.570 de lei, iar cei cu pensii de invaliditate au avut o pensie medie de 1.116 lei.

INS precizează că pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 93% din totalul pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale. Totodată, pensionarii pentru limită de vârstă au o pondere de peste 80% în cadrul acestui sistem.

Diferențele teritoriale rămân importante. Conform datelor INS, cea mai mare pensie medie de asigurări sociale de stat s-a înregistrat în Municipiul București, unde valoarea a ajuns la 3.575 de lei. Pe următoarele locuri s-au situat județele Hunedoara, cu 3.502 lei, și Brașov, cu 3.330 de lei.

La polul opus se află județul Botoșani, cu o pensie medie de 2.232 de lei. Alte valori reduse au fost consemnate în Vrancea, cu 2.273 de lei, și Giurgiu, cu 2.284 de lei. Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică pensie medie la nivel județean a fost de 1.343 de lei.

Raportul dintre pensionari și salariați a fost de opt pensionari la zece salariați la nivel național. În București și Ilfov s-au înregistrat doar patru pensionari la zece salariați, în timp ce în Teleorman raportul a ajuns la 15 pensionari la zece salariați, iar în Vaslui la 14 pensionari la zece salariați.

INS mai arată că numărul total al beneficiarilor indemnizației sociale pentru pensionari a fost de 886.900 de persoane în primul trimestru al anului 2026. Dintre aceștia, 842.900 provin din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,4% din totalul pensionarilor din acest sistem.

Alți 40.100 de beneficiari provin din fostul sistem al agricultorilor, iar aproximativ 3.900 sunt pensionari din sistemul militar.

Raportul mai evidențiază că pensia medie nominală netă a fost de 2.699 de lei, iar pensia pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 57,9% din câștigul salarial mediu net din România.