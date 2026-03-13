Accizele la carburanți ar trebui reduse. Prețurile carburanților din România au înregistrat creșteri semnificative, iar fostul ministru al Economiei și deputat USR, Claudiu Năsui, atrage atenția că statul poate interveni fiscal pentru a proteja consumatorii.

„Guvernul ar trebui să scadă accizele, pentru a contracara scumpirea carburanților, pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu”, a declarat la RFI deputatul USR Claudiu Năsui.

Într-un interviu recent pentru RFI România, Năsui a declarat că, deși factorii externi precum tensiunile din Orientul Mijlociu și situația din Strâmtoarea Ormuz nu pot fi controlați de autorități, Guvernul are posibilitatea să ajusteze taxele interne, precum accizele și TVA la carburanți.

„Sunt factorii externi, pe care Guvernul nu-i poate controla. Guvernul nu poate controla ce face Iranul în Strâmtoarea Ormuz. În schimb, ce poate controla sunt factorii interni, adică acciza și TVA-ul”.

Deputatul a amintit că acciza la carburanți a crescut cu 10% în urmă cu șase luni, iar TVA a urcat de la 19% la 21%. Potrivit lui, dacă Guvernul a găsit resurse pentru creșterea cheltuielilor, poate aloca câteva miliarde pentru scăderea taxelor, reducând astfel povara fiscală asupra românilor.

„Acciza tocmai a crescut cu 10% la carburanți acum șase luni, iar TVA-ul a crescut de la 19% la 21%. Dacă au găsit 50 de miliarde de lei cu care să crească cheltuielile, cred că pot găsi câteva miliarde cu care să scadă și acciza”, arată acesta. „Dacă ne uităm la prețul litrului de benzină, majoritatea banilor pe care-i plătiți dvs. pentru benzină nu se duc la benzinărie sau la benzinar sau la cineva care se ocupă să vă ajungă benzina în rezervor, se duc la stat”.

În opinia lui Claudiu Năsui, măsura poate fi aplicată temporar, pentru a contracara scumpirile cauzate de factorii externi. Parlamentarul a propus ca economiile necesare să vină din reducerea cheltuielilor excesive pe investiții publice sau programe precum PNDL și Anghel Saligny, astfel încât statul să poată compensa parțial majorarea prețurilor la benzină și motorină.

Această inițiativă vine pe fondul unei creșteri globale a prețurilor la energie și carburanți, iar reducerea accizelor și TVA ar putea fi soluția rapidă pentru protejarea bugetelor familiilor românești. Printr-o abordare fiscală proactivă, Guvernul ar putea diminua impactul creșterii prețurilor la pompă și ar oferi un sprijin concret consumatorilor.