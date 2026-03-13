Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, spune că piața carburanților intră într-o nouă etapă de scumpiri, iar motorina este combustibilul care reacționează cel mai rapid la tensiunile internaționale.

„România intră într-o nouă etapă a scumpirii carburanţilor, iar semnalul de alarmă vine din zona cea mai sensibilă a economiei: motorina. Pragul psihologic de 9 lei pe litru a fost deja depăşit, iar dinamica pieţei arată că nivelul de 10 lei nu mai este o ipoteză exagerată, ci un scenariu posibil în perioada imediat următoare. Creşterea accelerată a motorinei nu este întâmplătoare. Ea reflectă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu şi impactul conflictului din jurul Iranului asupra pieţelor energetice globale. Când apar astfel de crize, primul combustibil care reacţionează este motorina”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Potrivit specialistului, Europa se confruntă cu un deficit structural de motorină, iar România nu face excepție. În aceste condiții, dependența de importuri face ca prețurile să fie influențate rapid de evoluțiile de pe piețele internaționale.

În același timp, există și un decalaj tehnic între scumpirea petrolului și momentul în care aceasta se vede la pompă. Rafinăriile procesează țiței achiziționat cu câteva săptămâni în urmă, ceea ce creează o perioadă în care benzina rămâne relativ stabilă, în timp ce motorina începe deja să reflecte tensiunile din piață.

Această situație explică diferența tot mai mare dintre prețul motorinei și cel al benzinei, diferență care ar putea continua să crească în perioada următoare.

Dumitru Chisăliță atrage atenția că motorina este esențială pentru transportul de marfă, agricultură și logistică, ceea ce face ca orice scumpire să aibă efecte rapide în economie.

„Cererea pentru ea este rigidă: camioanele nu pot trece peste noapte la alt combustibil, iar economia reală depinde de fiecare litru consumat. Această evoluţie are consecinţe mult mai largi decât simpla creştere a costului la pompă. Motorina este, de fapt, combustibilul inflaţiei. Orice scumpire se transmite rapid în preţul transportului, apoi în costul alimentelor, al materialelor de construcţii şi al aproape tuturor bunurilor din economie. Când motorina urcă puternic, întreaga structură de costuri a economiei începe să se mişte în sus”, a precizat președintele AEI.

Specialistul spune că depășirea pragului de 9 lei pe litru marchează intrarea într-o zonă de presiune economică resimțită atât de companii, cât și de consumatori.

„El marchează intrarea într-o zonă în care presiunea asupra economiei devine vizibilă pentru toată lumea: transportatori, fermieri, comercianţi şi, în final, consumatori. Pe termen foarte scurt este posibil să asistăm la o situaţie paradoxală: motorina să crească rapid, în timp ce benzina rămâne temporar mai ieftină. Dar acest echilibru este fragil”, a adăugat Dumitru Chisăliță.

În opinia sa, odată ce rafinăriile vor începe să proceseze petrol cumpărat la prețuri mai mari, scumpirile se vor reflecta și în prețul benzinei.