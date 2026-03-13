Motorina a depășit pragul de 9 lei/l! Vineri dimineață, petrolul Brent, reperul pentru piața europeană, se menținea în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril, după ce duminică ajunsese până la 117 dolari pe baril.

În urma majorării de preț, motorina standard a ajuns la 8,92–8,96 lei pe litru în stațiile Petrom din București. În același timp, în toate stațiile OMV din Capitală prețul a depășit pragul de 9 lei pe litru, fiind cuprins între 9,01 și 9,05 lei pe litru.

Și benzina a înregistrat creșteri de preț. În 33 dintre cele 43 de stații Petrom din București, prețul a depășit 8,5 lei pe litru, fiind cuprins între 8,46 și 8,51 lei pe litru. În stațiile premium OMV, benzina a ajuns chiar și la 8,60 lei pe litru, cu valori situate între 8,55 și 8,60 lei pe litru.

Prețurile la carburanți în România continuă să varieze în funcție de regiune și de stația de alimentare. Vineri, 13 martie 2026, cea mai ieftină benzină din țară putea fi găsită la un preț de 8,29 lei pe litru într-o stație Rompetrol din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, situată pe strada A. I. Cuza nr. 6.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară era de 8,73 lei pe litru. Acesta a fost înregistrat la o stație Petrolium din orașul Iernut, județul Mureș, aflată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, pe drumul european E60, potrivit Peco Online.

În marile orașe ale țării, prețurile la carburanți sunt ușor mai ridicate. În București, benzina se vindea la aproximativ 8,31 lei pe litru, motorina la 8,79 lei, iar GPL-ul la 3,87 lei pe litru. La Cluj-Napoca, benzina ajungea la 8,34 lei pe litru, motorina la 8,81 lei, iar GPL-ul la 3,94 lei pe litru.

Situații similare se regăseau și în alte centre urbane importante. În Timișoara, benzina costa în jur de 8,33 lei pe litru, motorina 8,81 lei, iar GPL-ul 3,87 lei pe litru. În Iași, prețul benzinei era de aproximativ 8,37 lei pe litru, motorina ajungea la 8,84 lei, iar GPL-ul la 4,02 lei pe litru. La Constanța, benzina se vindea cu aproximativ 8,34 lei pe litru, motorina cu 8,78 lei, iar GPL-ul cu 4,00 lei pe litru.

În ultima lună, prețurile carburanților din România au înregistrat creșteri semnificative. Comparativ cu perioada similară de acum 30 de zile, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 7,5%. În consecință, costul unui plin de 50 de litri este în prezent cu aproximativ 29 de lei mai mare decât în urmă cu o lună.

Și motorina s-a scumpit în aceeași perioadă. Prețul mediu al unui litru a crescut cu 9,3%, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri șoferii plătesc acum cu aproximativ 37,5 lei mai mult decât acum 30 de zile.

În context european, România se situează în continuare în a doua parte a clasamentului statelor cu cele mai mici prețuri la carburanți. În această perioadă, țara noastră ocupă locul 18 în Uniunea Europeană în topul statelor cu cea mai ieftină benzină, fiind depășită de mai multe țări, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

O poziție similară se înregistrează și în cazul motorinei. România se află tot pe locul 18 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la acest tip de combustibil, după state precum Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Dacă sunt analizate prețurile fără taxe, România urcă în clasament. Astfel, benzina fără taxe comercializată în țara noastră ocupă locul 14 în Uniunea Europeană în topul celor mai mici prețuri, fiind depășită de state precum Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. În cazul motorinei fără taxe, România se situează pe locul 15 între statele membre ale Uniunii Europene, după Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia și Slovenia.